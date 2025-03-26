Конфлікт на святкуванні призвів до кримінальної справи

54-річний мешканець Балтської громади повідомив поліцію, що його побив син колишньої співмешканки прикладом автомата. Конфлікт стався під час святкування дня народження, коли потерпілий почав ображати жінку.

Під час обшуку у підозрюваного знайшли автомат, гранату, набої та вибухівку. Він заявив, що це трофеї із зони бойових дій. Чоловіка затримали та повідомили про підозру за незаконне зберігання зброї (ст. 263 ККУ), що передбачає до 7 років ув’язнення.