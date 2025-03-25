В Одесі затримали лікаря за хабар у 2300 доларів за «звільнення» від служби
В Одесі затримали 32-річного лікаря, який вимагав хабар за оформлення документів про непридатність до служби. Він спочатку запросив 300 доларів, а згодом – ще 2000 доларів за "правильний" діагноз.
Правоохоронці затримали його під час отримання 2300 доларів. У службовому кабінеті вилучили гроші та медичні документи. Лікарю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.
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