В Одесі затримали лікаря за хабар у 2300 доларів за «звільнення» від служби

В Одесі затримали 32-річного лікаря, який вимагав хабар за оформлення документів про непридатність до служби. Він спочатку запросив 300 доларів, а згодом – ще 2000 доларів за "правильний" діагноз.

Правоохоронці затримали його під час отримання 2300 доларів. У службовому кабінеті вилучили гроші та медичні документи. Лікарю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.