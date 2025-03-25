Цієї весни в Одесі розквітнуть клумби загальною площею понад 1550 квадратних метрів

У теплицях «Троянда» Комунального підприємства «Міськзелентрест» тривають роботи із заготовлення розсади весняних квітів, які традиційно прикрашають місто вже на початку квітня.

Всього весною 2025 року на одеських клумбах планується висадити більш ніж 1550 кв. м квітників з віол, маргариток, селен та інших квітів. Пізніше їх змінять літні квіти: сальвії, петунії, примули, тагетеси та агератуми.

Щороку перші квіти озеленювачі висаджують вже до 10 квітня – Дня визволення Одеси від фашистських загарбників.

Цьогоріч до 10 квітня планується висадити 657 кв. м квітників. Традиційно найперше весняні квіти прикрасять площу Десятого квітня, Меморіал героїчної оборони Одеси – 411-ту батарею та сквер Героїв-льотчиків.

Всю квіткову розсаду (літники і весінники), а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства «Міськзелентрест» заздалегідь заготовляють у теплицях підприємства «Троянда».

Теплиці працюють цілий рік. Починаючи з вересня, відбувається закладення теплиць на наступний рік.

Крім того, фахівці підприємства висадили у парку Шевченка 100 кущів бірючини, яка створюватиме зелений паркан.