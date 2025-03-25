Одеська тату-майстриня Віталіна Бендер здобула перемогу у Німеччині

Віталіна Бендер відома своїми витонченими тонкими лініями та графічними дизайнами, у яких вона поєднує мистецтво і точність. Тепер її майстерність визнано на міжнародному рівні: уродженка Одеси стала переможницею престижної тату-конвенції Tattoo & Lifestyle Leipzig 2025 у номінації Best of Fineline.

Конвенція Tattoo & Lifestyle Leipzig – один із найбільших тату-фестивалів Європи, що цього року зібрав понад 200 майстрів з усього світу. Завоювати перемогу серед такої кількості професіоналів – справжній тріумф.

Шлях до успіху: від Одеси до Лейпцига

Зараз Віталіна успішно працює в Лейпцигу, в одній із найпопулярніших тату-студій Німеччини — Katharsis Tattoo Studio. Її роботи вирізняються витонченістю ліній, легкістю та гармонійним поєднанням деталей. Фінальна композиція її конкурсної роботи вразила журі балансом мінімалізму та художньої глибини, що й принесло їй заслужену перемогу.

«Для мене тату – це не просто малюнок на шкірі, а мистецтво, здатне передавати емоції, розповідати історії та робити людей щасливими», — розповідає Віталіна.

Мистецтво тонких ліній та відданість справі

Fineline – одна з найскладніших технік у тату-індустрії, що вимагає ювелірної точності та художнього чуття. Віталіна зізнається, що її надихає природа, архітектура і класичне мистецтво, а також сама шкіра клієнта, на якій вона створює справжні витвори мистецтва.

«Я завжди прагну досконалості. Кожне татуювання для мене – це особливий процес, де важливі не лише техніка, а й енергія, що передається через малюнок», — говорить переможниця.

Міжнародне визнання та майбутнє

Перемога на Tattoo & Lifestyle Leipzig 2025 – це не лише особисте досягнення, а й важлива подія для всієї української тату-сцени. Тепер Віталіну Бендер можна назвати однією з найяскравіших представниць Fineline-татуювання в Європі.

Сама вона впевнена, що попереду ще багато творчих звершень, і сподівається, що її успіх надихне молодих тату-майстрів з України не боятися мріяти та сміливо йти до своєї мети.