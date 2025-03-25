Геннадій Труханов привітав діячів театрального мистецтва з професійним святом

Одеса славетна своєю акторською школою та театрами, а будівля нашого Оперного театру входить до п'ятірки найкращих у світі. Місто продовжує розширювати міжнародну співпрацю, культурне партнерство та дбає про розвиток молодих талантів. Так, у рамках міської ініціативи «U-next» діти Одеси вже отримали можливість виступати на головних театральних сценах міста.

Напередодні Всесвітнього дня театру відбулися урочистості із вшанування талановитих та обдарованих людей, які присвятили своє життя розвитку українського театрального мистецтва.

Із професійним святом митців Одеси привітав міський голова:

«Ми віддаємо належне не лише мистецтву, яке ви з любов’ю даруєте глядачам, а й вашій незламній силі, відданості державі та українській культурі. Ми підтримуємо ваші ініціативи, фестивалі та нові проєкти, адже саме театральна сцена є місцем, де оживають історії. Зараз ці історії набули нового сенсу, вони переплітаються з героїзмом наших військових та нашою стійкістю. Нехай ваші серця будуть сповнені силою та натхненням, а наш спільний дух залишатиметься незламним».

Мер Одеси наголосив на важливій ролі діячів театру, які у важкі для країни часи тримають мистецький фронт, підтримують наших захисників і зміцнюють моральний дух одеситів.

Також сьогодні були відзначені найкращі премʼєри року, діячам театрального мистецтва вручені почесні міські нагороди та Подяки Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради.