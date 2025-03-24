Юні спортсмени з Одеси здобули 29 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO

20-23 березня 2025 року в Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксінгу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей.

У змаганнях взяли участь понад тисячу спортсменів з 22 областей України та м. Києва.

Одеську область представляв 101 спортсмен, зокрема 25 спортсменів із Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 7 та 4 - із КДЮСШ № 15.

Вихованці КДЮСШ № 7 вибороли 15 золотих, 8 срібних медалей та 1 бронзову нагороду. Зокрема: Анастасія Євтушенко – 3 золотих, Вадим Красовський – 4 золотих, Матвій Грудьєв – 3 золотих, Тимофій Шапиро – 3 золотих і одну бронзову нагороду, Платон Гордієнко – 1 золоту й 3 срібних медалі, Михайло Кондратов – 1 золоту та 2 срібних нагороди, Єва Шаповал – 3 срібних нагороди.

Спортсменів підготували тренерки-викладачки Ірина Ладиненко та Катерина Долга.

Усі спортсмени КДЮСШ №15 стали переможцями або призерами. Так, Олексій Циганок завоював 2 золотих медалі, Андрій Семерня – 1 золоту. По одній бронзовій медалі вибороли Дмитро Жидовський і Кирило Тінгул.

Спортсменів підготував тренер-викладач Станіслав Гордієнко.

У комунальних закладах спеціалізованої позашкільної освіти міста Одеси кікбоксингом WAKO займаються 86 вихованців.