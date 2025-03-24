В Одесі поліція затримала 26-річного чоловіка за наркоторгівлю
Слідчі вилучили у фігуранта 100 згортків наркотиків
Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 242 240 грн. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Зловмисника затримали на вулиці Київського району в Одесі. Наразі триває слідство, зокрема для встановлення каналу постачання наркотиків.
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