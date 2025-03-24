В Одесі 24 березня застосовуються аварійні відключення світла

24 березня в Одесі діють аварійні відключення світла. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Північний РЕМ: Боровського, 36а (роботи до 18:00).

Центральний РЕМ: Колонтаївська, 44-71, Балківська, 117-143, Розумовського, 59, 61, Середня, 38-66, Кутузакія, 39-64, Скісна, 42-74, Ланжеронівська, 19, Дерибасівська, 18, Європейська, 14 (роботи до 19:00), Сонячна, 24-41, Хортицька, 1-11, Мирного, 1-34, Житомирська, 1-202, Ветеранів Праці, 1-49, Буковинська, 1-7, Літакова, 44-52, Могилевська, 1-22, Селянська, 1-37, Сільська, 13а, Магістральна, 1-58, Південна, 27, Аркаса, 1-74, Героїв Зміїного, 1-79, Горизонтальна, 10-60, Крайня, 3-88, Патріотична, 1-76, Умова, 1-122, Учнівська, 43-61, Сонячна, 1-26, Ашхабадська, 1-36, Нескучна, 1-61, Лещенка, 1-102, Північна, 1-44, пров. Хотинський, 1-24, Чумацька, 103, Липнева, 1-31, Карпатська, 1-22, Ризька, 1-34, Сталепрокатна, 1-34, 418/26, Творча, 1-51, просп. Л. Українки, 1, пров. Гордієвського, 1-25, Сосюри, 29-82, Дальницьке шосе, 19, Батурінська, 1-60, Подільська, 2-34, Обліпихова, 1-75, Кленова, 54, Клинова, 1-60, Леоніда Смоленського, 1-51, Бессарабська, 2-6, Бібліотечна, 1-21, Болградська, 2-26, Уманська, 1-46, пров. 2й Східний, 1-9, пров. Чернівецький, 21-40, Молодіжна, 1-34, Польова, 1-49, Урожайна, 3-44, Тираспільське шосе, 1-17, Тираспольська, 25 (роботи до 18:00).