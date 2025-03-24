Ошибки при введении каш в прикорм: как их избежать

Каши — важный компонент детского питания с шести месяцев. Но во время добавления в рацион новых продуктов родители часто повторяют популярные ошибки. Чтобы этого избежать, рассмотрим подобные упущения и рекомендации по их устранению.

Основные ошибки

Первая ошибка, которую нередко допускают родители, — прекращение грудного вскармливания при начале прикорма. В первый год жизни малыша молоко мамы остается основным источником питательных веществ, а каша Bebi — это полезное и вкусное дополнение рациона.

Очень популярное заблуждение касается сроков введения прикорма. Его рекомендуют начинать не ранее 17-й недели (5 месяцев) и не позже 27-й недели жизни (начало 7-го месяца). В первом случае возможно возникновение аллергических реакций и пищевой непереносимости. А во втором — вероятность развития дефицитных состояний, анемии, ухудшения защитных механизмов.

Еще одно заблуждение молодых родителей — полное исключение некоторых аллергенных продуктов. К таким относят мясо, рыбу, хлеб, яйца. Ребенка рекомендуют знакомить с ними, как и с остальным прикормом, в правильные сроки. Так у малыша вырабатывается пищевая толерантность, снижает риск развития аллергии в более старшем возрасте.

Другие популярные ошибки

При введении каш родители допускают такие ошибки:

добавляют к еде соль и сахар; боятся давать мясо к каше; готовят продукт на цельном коровьем молоке; вводят кашу в вечернее время; заставляют кроху есть; кормят под мультфильмы.

В первый год жизни малышу нельзя давать сахар и соль. Так высока вероятность испортить пищевое поведение.

К кашам можно давать мясо, поскольку это отличный источник железа. Цельное немодифицированное коровье молоко может только навредить малышу. Продукт добавляют в рацион лишь с 9 месяцев.

Нельзя знакомить ребенка с новой кашей в вечернюю пору — вы можете не увидеть во время его сна признаки аллергии и непереносимости. Лучше делать это в первой половине дня. Новую пищу вводят постепенно, например, давайте малышу кашу на протяжении 3 дней, и только потом знакомьте еще с одним продуктом. Выбрать вкусное дополнение к рациону можно в маркете повседневных штук.

Не заставляйте кроху есть

Если малыш отказывается от еды, отворачивается и высказывает недовольство, не заставляйте. В противном случае ваши действия могут отбить желание у ребенка исследовать новые продукты и отрицательно повлиять на его отношение к пищи в будущем.

Не кормите под мультфильмы

Когда малыш ест под мультфильмы, он не капризничает и почти все съедает. Но в таком случае дети не осознают, что они употребляют в пищу, не могут определить чувство сытости. В будущем это способно стать причиной переедания или плохого аппетита.

Во время введения каш соблюдайте общие рекомендации, прислушивайтесь к советам педиатра. Не игнорируйте предпочтения ребенка и подстраивайтесь под них, чтобы не нарушить его пищевое поведение в дальнейшем.