Близько 600 одеситів долучились до Дня профілактики та раннього виявлення хвороб очей

Минулого тижня в медзакладах Одеси було проведено День профілактики та раннього виявлення захворювань очей.

Профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Усі охочі дорослі й діти мали змогу безоплатно пройти профілактичне обстеження в офтальмологів консультативно-діагностичних центрів, відділень лікарень і дитячих поліклінік.

Під час акції профілактичне обстеження органів зору пройшли 589 осіб, з яких 183 дитини. При проведенні обстеження виявлено 352 випадки патології органу зору в дорослих пацієнтів, з яких: катаракта – 26 випадків; глаукома – 17 випадків; хвороби сітківки ока, у тому числі, ангіопатія – 103 випадки; діабетична ретинопатія – 14 випадків, міопія – 76 випадків, порушення гостроти зору – 116 випадків.

У дітей під час обстеження виявлено 65 випадків патологічних станів, зокрема: короткозорий астигматизм – 12 випадків, міопія – 16 випадків, гіперметропія – 9 випадків, спазм акомодації – 7 випадків, ураження сітківки – 4 випадки, дакріоцистит – 3 випадки, кон’юктивіт – 14 випадків.

Всім пацієнтам з виявленими порушеннями надані рекомендації фахівців.