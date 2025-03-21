В Одесі судитимуть учасників наркокартелю

Під час слідства правоохоронці встановили, що організатором наркобізнесу був 33-річний житель Одеського району, який залучив до злочинної діяльності чотирьох одеситів. Один із них раніше отримав штраф за зберігання наркотиків, а інший наразі судиться за незаконне виготовлення та збут.

Зловмисник орендував СТО та гаражі для виготовлення і зберігання психотропів. Обладнання і прекурсори він замовляв онлайн, а покупців знаходив через месенджери. Інші учасники групи виготовляли, фасували та пакували наркотики, відправляючи їх клієнтам, змінюючи анкетні дані.

Щомісячний дохід групи перевищував три мільйони гривень. Під час спецоперації правоохоронці затримали організатора в Рівному та його спільників в Одесі, провівши численні обшуки. Вилучено понад 45 кг психотропних речовин, 2 кг амфетаміну, 4 кг прекурсорів, 1,5 тонни хімічних рідин і більше 30 млн грн за цінами чорного ринку.

Правопорушникам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.