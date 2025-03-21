В Одесі оприлюднили наслідки масштабної атаки, здійсненої росіянами

20 березня Одеса та її околиці стали мішенню масованої повітряної атаки з боку російських військових. Внаслідок дронових ударів є інформація про трьох постраждалих. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також виникли пожежі.

Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, через масштабну атаку ворога на місто та його околиці ударними безпілотниками "є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів".

"Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина", - розповів керівник ОВА

Він додав, що через російську дронову атаку "у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі".

"Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", - поінформував чиновник.

Як повідомлялося раніше, у четвер ввечері війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що для удару ворог застосував велику кількість БПЛА. Згодом з'явилася інформація про відключення світла в Одесі. Крім того, у місті були пожежі.

Як звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, російські загарбники змінили тактику ударів безпілотниками по містах України. Зокрема, ворог намагається діяти "великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ".