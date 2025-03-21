Одеське підприємство енергетиків відзначає 74-річчя

Сьогодні, 21 березня, в Одесі відзначає 74-річчя підприємство енергетики, яке є основою енергетичної стабільності нашого міста та регіону. Завдяки його діяльності в домівках одеситів є світло, функціонують обʼєкти критичної інфраструктури, працює бізнес.

За дорученням Одеського міського голови Геннадія Труханова заступник мера Ганна Позднякова висловила особливу подяку тим працівникам, які були безпосередньо задіяні в ліквідації наслідків атак на енергетичну інфраструктуру.

«Ваша сміливість та професіоналізм – це приклад для всіх нас. Ваша місія — неосяжна. Нехай у вашій справі буде менше аварійних ситуацій, а у вашому житті — більше світла, якого ви так багато даєте іншим. Міцного здоров’я, миру та добробуту вам і вашим родинам», — зазначила Ганна Позднякова.