Масована дронова атака на Одесу. Фото та відео

Ввечері 20 березня ворог атакував передмістя Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, зокрема в торговому центрі, магазинах, пошкоджено багатоповерхівку та автівки.

За попередніми даними, постраждали три підлітки. Медичними працівниками надано всю необхідну допомогу постраждалим як на місці, так і у міській лікарні.

До ліквідації наслідків нічної атаки ворога на місто залучено одеських комунальників.

Крім того, внаслідок дронової атаки пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище.

Пошкодження зафіксовані на ділянках 64а (основні пошкодження) та 104, 93 (декілька памʼятників), де захоронення відбувалися переважно з 1974 по 2010 рік.

За попередніми даними, понівечено 50 могил, з них, на жаль, 30 зруйновано повністю.

Співробітники продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.