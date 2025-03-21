ДТП у Хаджибейському районі Одеси: постраждала малолітня дитина

Автопригода сталася сьогодні близько 17-ї години на вулиці Святослава Ріхтера.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 53-річна кермувальниця автомобіля «Chevrolet» скоїла наїзд на 12-річну дівчину, коли та перетинала проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Потерпілу доставили до медичного закладу.

Водійку буде перевірено на стан сп’яніння.

Повні обставини події наразі з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод обласної поліції. Патрульні поліцейські забезпечують регулювання дорожнього руху.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР: водіїв – уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, а пішоходів – перетинати проїзджу частину тільки в встановлених містах. Також звертаємось до батьків та осіб, які їх замінюють: навчайте дітей правил дорожнього руху змалку – це запорука збереження їхнього здоров’я та життя.

Одеське районне управління поліції № 1