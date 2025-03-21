Арсен Мірзоян 23 березня виступить в Одесі: «Всі мої пісні — справжні історії» 

Коли він співає, все навколо ніби завмирає!

Неймовірний тембр голосу, драйв живого звучання і глибокі, змістовні та чесні пісні з чоловічим характером.

23 березня о 18.00 у філармонії на великому концерті Арсена Мірзояна в Одесі всіх чекатимуть виняткові і найсильніші емоції.

«Вінні-Пух», «Джеральдіна», «Капронові банти», «Поцілуй», «Ідіоти», «Не Магеллан», «Сонце», «Не просто слово», «Моя країна», «Позивні», «Вальс Ірпінь», «4/16», «100500», «Крила» та багато інших хітів заспіваємо разом.

Як влучно підмітили шанувальники: «Арсен Мірзоян, як магніт для гарних людей! Бо кожен його концерт перевершує попередній!»

«Справжній і щирий, глибокий і надзвичайний! Це про Арсена Мірзояна і про особливий концерт, який чекає Одесу 23 березня! Шалена харизма й енергетика, всі улюблені та нові пісні, кожна нота і кожне слово яких торкнеться вашого серця. Не пропустіть!» — запрошують організатори.

«Сталевий голос України», а саме так називають Арсена Мірзояна, давно став символом мужності і романтизму на українській сцені. Відверто говорячи про особисте, співак надихає ніколи не здаватися.

У його піснях закарбована правда та справжнє кохання. У них наша сила та незламність.

У грудні 2024 року Арсен Мірзоян презентував особливий мініальбом «Позивні», у який увійшли 5 пісень-історій, прожитих і написаних з бійцями.

Реальні історії про Героїв, які вмирають не від старості. Про воїнів, яким «німби малює розмітка приціла».

«Тисячі історій, які будуть жити навіть після цієї клятої війни, — ділиться Арсен Мірзоян. — Пісня — це «виварений» діалог. З неї, як кажуть, ти слів не викинеш, і це вже заримована історія, яка не забудеться, яку не перекрутиш і з контексту нічого не вирвеш. Вона така, як є».

Як один із найактивніших волонтерів ще з 2014 року, співак продовжує багато їздити на фронт, аби особисто виступити для захисників та передати їм найнеобхідніше.

Проймаючі до мурах прем’єри, які написав під впливом цих поїздок, Арсен Мірзоян заспіває на концерті в Одесі, а також проведе благодійний аукціон з ексклюзивними лотами на підтримку ЗСУ.

«Коли ми говоримо про єдність, то без усіх високопарних слів вона має бути хоч якоюсь. Пам’ятайте, що ми будуємо човен, який вже пливе! — звертає увагу Арсен Мірзоян. — Поки триває ця навала, поки гинуть наші сили оборони, треба усвідомлювати, що всі ті потреби на фронті не те, що вчасно треба. Вони треба на вчора. Маємо допомагати, не міряючись хто, чим і скільки, а кожен раз замислюючись. Донати — це священний обов’язок всіх. Слава Україні!»

Готуйте серця до непідробних емоцій!

23 березня о 18.00 в Одеській обласній філармонії на великому концерті Арсена Мірзояна буде про-справжньому і незабутньо!