Поліцейські затримали 51-річного чоловіка з Ізмаїльського району за підозрою у вбивстві своєї співмешканки

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що вони констатували смерть 47-річної жінки, виявленої з тілесними ушкодженнями за місцем мешкання.

Прибувши за вказаною медиками адресою, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції виявила у приватному будинку на підлозі потерпілу з численними колото-різаними пораненнями грудної клітки та живота.

Тіло небіжчиці поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті, а в ході проведення слідчо-розшукових заходів, спрямованих на встановлення зловмисника, з’ясували, що до події причетний 51-річний співмешканець жінки, який під час побутової сварки спричинив останній ножові поранення. Після злочину, який був скоєний ввечері, чоловік аж наступного дня викликав «швидку» та пояснив, що його співмешканка нібито погано почувається.

З місця події слідчі вилучили речові докази, у тому числі ніж, які скерували на експертні дослідження.

«Наразі ми зібрали достатньо доказів та, не зважаючи на те, що чоловік не визнає свою причетність до смерті жінки, під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. За цей злочин фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Суд за нашим клопотанням обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», - зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини