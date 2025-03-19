В Одесі сотні людей зібралися, щоб віддати останню шану загиблому Дем’яну Ганулу
Сьогодні Одеса прощається з патріотом і проукраїнським активістом Дем’яном Ганулом, якого росія оголосила своїм ворогом і в 2024 році призначила винагороду в 10 тисяч доларів за його ліквідацію. Через рік після отримання погроз він звернувся до СБУ та поліції, але не отримав дозволу на охорону або на володіння зброєю для самозахисту. 14 березня Ганул був розстріляний вдень у центрі Одеси. Вбивцю затримано.
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