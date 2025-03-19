Одеситів запрошують на безкоштовну перевірку здоров’я очей

20 березня 2025 року в медзакладах Одеси проведуть День профілактики та раннього виявлення захворювань очей.

Профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Цього дня всі охочі дорослі й діти можуть безоплатно пройти профілактичне обстеження у лікарів-офтальмологів міських закладів охорони здоров'я.

Щоб пройти безоплатний профілактичний офтальмологічний огляд, слід звертатися до медзакладів Одеси за адресами:

Для дорослого населення

1. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 5-й поверх, кабінет № 513, з 8:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00.

2. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 5-й поверх, кабінет № 562 — з 10:00 до 13:30 та з 14:00 до 19:00; кабінет № 564 — з 14:00 до 19:00.

3. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 3-й поверх, кабінет № 26 — з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00; кабінет № 27 — з 8:00 до 13:00.

4. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38, 5-й поверх, кабінет № 505, з 8:00 до 14:00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, кабінет № 8, з 8:00 до 11:00;

вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет № 318, з 8:00 до 14:00.

5. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, кабінет № 57, з 9:00 до 13:00.

6. Міська лікарня № 8

Фонтанська дор., 110, поліклінічне відділення, 2-й поверх, кабінет № 201, з 9:00 до 13:00.

7. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2-й поверх діагностично-консультативного центру № 1, кабінет № 8, з 9:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00

Для дитячого населення:

1. Дитяча міська поліклініка № 1

вул. Праведників світу, 36, 2-й поверх, з 13:00 до 18:00.

2. Дитяча міська поліклініка № 2

вул. Владислава Бувалкіна (Генерала Бочарова), 59, 2-й поверх, кабінет № 224, з 9:00 до 14:00,.

3. Дитяча міська поліклініка № 3

вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, кабінет № 35, з 8:00 до 15:00.

4. Дитяча міська поліклініка № 4

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 3-й поверх, кабінет № 303, з 9:00 до 15:00.

5. Дитяча міська поліклініка № 5

вул. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 80, 3-й поверх, кабінет № 34, з 9:00 до 15:00.

6. Дитяча міська поліклініка № 7

вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет № 18, з 14:00 до 17:00.

7. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резніка

вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет № 2, з 9:00 до 17:00.