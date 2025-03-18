В Одесі спробували підпалити квартиру: поліція затримала одного з підозрюваних

В поліцію звернувся 26-річний житель Одеси, який повідомив, що невідомі особи намагались підпалити вхідні двері його квартири в Приморському районі, але вогонь не розгорівся.

За розкриття злочину взялися слідчі та оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку і кримінального аналізу ГУНП в Одеській області.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє жителів Києва віком 28-ми та 30-ти років. Спільники приїхали в Одесу на автівці, піднялись на другий поверх багатоквартирного житлового будинку до квартири містянина, облили вхідні двері заздалегідь заготовленою легкозаймистою рідиною, після чого підпалили її і втекли.

На щастя, від протиправних дій ніхто не постраждав, адже вогонь швидко згас.

Поліцейські розшукали у столиці молодшого за віком фігуранта та затримали його у процесуальному порядку. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили низку речових доказів.

«Обом фігурантам повідомлено про підозру в замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за вказаний злочин – 10 років позбавлення волі. Затриманому нами у Києві підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень, яким він не скористався. Наразі вживаються заходи щодо затримання другого фігуранта», - повідомив начальник слідчого підрозділу територіального відділення поліції Павло Гавришко.

В ході досудового розслідування встановлюватимуться мотиви вчинення даного підпалу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1