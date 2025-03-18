В Одесі правоохоронці арештували двох братів за напад на подружжя

Минулого тижня пізно ввечері на одній із вулиць у Приморському районі зловмисники побили 22-річну одеситку і відібрали в неї телефон, зарядний пристрій, гаманець із грошима та інші особисті речі. А невдовзі, коли потерпіла пішла їх шукати зі своїм 34-річним чоловіком, побили і його до втрати свідомості, відібравши гроші та обручку.

Заволодівши чужим майном, правопорушники втекли. Сімейна пара звернулася по допомогу до лікарів та поліцейських, зазначивши, що їм завдано збитків на 54 тисячі гривень. Попередньо, у жінки тілесні ушкодження у вигляді синців та саден на обличчі, закритого перелому кісток носа, а в чоловіка – у вигляді синців та саден на обличчі, закритого перелому кісток носа та пальця руки, забоїв м’яких тканин голови. Висновок щодо остаточного переліку і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень дадуть експерти.

Працівники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 в ході проведення слідчо-розшукових заходів вже вдень встановили осіб, причетних до злочину. Фігуранти – рідні брати 22 та 19 років родом із Білгород-Дністровського району, які знаходилися у розшуку за Біляївським районним судом як обвинувачені у крадіжці і переховувалися в Одесі в орендованих квартирах. Правопорушників слідчі затримали в процесуальному порядку.

Під час невідкладних обшуків за місцем мешкання затриманих правоохоронці виявили частину викраденого майна.

Одеське районне управління поліції № 1