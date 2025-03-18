Масштабна пожежа під Одесою: вогонь охопив понад 10 гектарів

Велика пожежа спалахнула сьогодні в районі Маяк Одеського району.

«Площа пожежі сягає понад 10 гектарів. Через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області. Відсутні шляхи під’їзду до осередків, тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергуть там, де вогонь може перекинутися на житлові масиви», — повідомили у ДСНС.

Попередньо причиною загоряння називають людську недбалість.