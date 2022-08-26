Выбираем шарики для пневматического пистолета

Развлекательная стрельба из пневматики по мишеням и банкам – отличный вариант отдыха. Главное соблюдать правила поведения с таким оружием. Сейчас каждый совершеннолетний гражданин Украины может купить пневмопистолет для развлекательной стрельбы. Один из ключевых моментов: выбор боеприпасов.

В большинстве случаев речь идёт об оружии, стреляющим шариками. Для выбора таких боеприпасов нужно обратить внимание на:

материал;

вес;

калибр;

производителя.

На каждом из этих моментов стоит остановиться детальнее.

Материал и вес

Чаще всего используются стальные или свинцовые боеприпасы. Дробь ВВ из стали дополнительно покрывается медью или цинком для защиты от коррозии. Медные патроны имеют желтоватый или красноватый цвет. Цинковые – блестящие.

Свинец не нуждается в такой защите. Свинцовые пули чаще всего используются в пневматике с нарезным стволом. Это спортивное оружие для стрельбы в тире.

Во многом вес зависит от материала и калибра. Чаще всего в пистолетах используются шарики с весом от 0,33 до 0,51 г.

Калибр и производитель

Что касается калибра, то здесь всё просто: нужно выбирать патроны в зависимости от калибра самого пневмата. Самый популярный калибр – 4,5 мм (малокалиберная пневматика). Именно он разрешен для свободной продажи без необходимости получения лицензии. Но есть также и среднекалиберные модели (5,5-6 мм), крупнокалиберная пневматика (7,62-9 мм).

Производитель шариков играет далеко не последнюю роль. Слишком дешёвый боекомплект может наносить вред стенкам ствола. Размер стальных шариков даже в одной упаковке может заметно отличаться. Естественно, большой диаметр оказывает сильнейшее воздействие на стенки ствола, постепенно изнашивая его. Продукция известных брендов имеет минимальные отличия в размере, поэтому лучше выбирать именно её. Кроме того, выбирая боеприпасы от известного бренда в интернет-магазине ВАНКЛИК, можно добиться более высоких результатов стрельбы. Это важно и в спорте, и в развлечениях, и на охоте.