Имплантация зубов – популярная практика в стоматологии. Однако многие пациенты боятся процедуры, поскольку не знают, как именно она проходит. Отметим, что любая операция переносится легче, если человек осведомлен о ходе событий. Поэтому мы подробно расскажем, как устанавливают импланты зубов в Клинике Семейной Стоматологии «Дент-Хауз».

Подготовка к имплантации

Чтобы установка импланта прошла без сучка и задоринки, необходима правильная подготовка к процедуре. Первоначально – это консультация и осмотр у врача. Далее обязательно необходимо провести:

рентгенографию – панорамный снимок челюсти;

санацию полости рта (пломбирование зубов, удаление зубного камня, лечение десен);

обследование организма (анализы крови и другие исследования по показаниям).

В некоторых случаях требуется компьютерная томография, удаление зубов или корней, наращивание костной ткани и другие процедуры.

Пациенту необходимо честно рассказать врачу об имеющихся заболеваниях – некоторые из них могут быть прямым противопоказанием к установке имплантов. Врач также даст рекомендации об образе жизни, который необходимо вести перед процедурой.

Сроки имплантации

Имплантация зубов бывает двух видов: классическая и одномоментная. В зависимости от типа процедуры, сроки могут быть разными. В классическом случае вживление импланта занимает в среднем 3–6 месяцев. Если речь идет об одномоментном этапе, то сроки сокращаются до 2–3 месяцев. Это связано с тем, что имплантат вживляется в десну в день удаления зуба.

Вид процедуры определяет специалист в зависимости от ситуации пациента.

Этапы установки

Всего выделяют 4 этапа установки импланта:

Подготовка (осмотр, сбор анамнеза, санация и другие процедуры). Установка штифта. Процедура проводится под местной анестезией. Врач разрезает или прокалывает десну, а затем проделывает отверстие в костной ткани. В него вкручивается штифт (искусственный корень) – нижняя часть импланта. Сверху устанавливаются заглушки. Затем края десны зашивают. Процедура занимает около 20–40 минут. Установка формирователя. Через 3–6 месяцев, когда искусственный корень полностью прижился, можно приступать к следующему этапу. Для этого врач снова вскрывает десну и устанавливает формирователь. Этот элемент необходим для образования ровного и естественного контура вокруг штифта. Установка абатмента. Через 1–3 недели, когда слизистая восстановится и заживет, врач установит абатмент – элемент, на который будет крепиться искусственный зуб (коронка). Установка коронки. Это последний этап имплантации. Врач снимет слепок, на основе которого в лаборатории изготовят коронку. Также может быть установлен несъемный протез.

После этого лечение можно считать оконченным.

Продолжительность лечения

В среднем имплантация зубов занимает от 3 месяцев до полугода. Если требуется предварительная подготовка, время лечения может увеличиться. Также все зависит от клинической ситуации и индивидуальных особенностей пациента – как долго будет длиться приживление импланта, заживление десны.

Больно ли во время операции?

Многие пациенты избегают установки имплантов из-за того, что боятся боли. На самом деле, процедура абсолютно безболезненная, поскольку проводится после анестезии. Пациентам, которые патологически боятся боли, предлагают лечение под седацией (что-то вроде общего наркоза).

Имплантация зубов – непростая процедура, однако она поможет решить ваши проблемы на долгие годы. Искусственный зуб выглядит как настоящий и не доставляет хлопот. Поэтому не сомневайтесь – главное, довериться профессионалам.