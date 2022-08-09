Многие охотники, имеющие в своём распоряжении гладкоствольное ружьё, рано или поздно задумываются о приобретении охотничьего карабина, который сможет вывести их возможности на охоте на новый уровень.

Особенность нарезного оружия заключается в наличии спиральных канавок в канале ствола, благодаря которым пуля закручивается, и на выходе из ствола имеет гироскопический момент, что в свою очередь не даёт ей кувыркаться в полёте и выдерживать прямолинейную траекторию, что является залогом точности выстрела. Данный эффект также позволяет поражающему элементу в меньшей степени терять кинетическую энергию, а значит на большем расстоянии сохранять своё убойное действие.

Пуля винтовочного патрона имеет высокую дульную энергию, что в случае крупных калибров позволяет охотиться на животных весом более 200 кг.

Будущему владельцу нарезного оружия следует определиться с 3 основными моментами:

Способом заряжания. Для какой охоты делается покупка – загонной, ходовой или из засады. На каких зверей она будет вестись.

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Остановимся подробно на ключевых моментах подбора.

Способ заряжания

Существует 3 основных вида – карабины с болтовым затвором, полуавтоматические модели и штуцеры. У каждого из них есть своя специфика, достоинства и недостатки.

Болтовые карабины

Как следует из их названия, оснащены болтовым затвором. Перезарядка происходит вручную, при помощи рукояти.

Достоинства:

Простота конструкции и как следствие – надёжность. Высокая точность и кучность. Этому способствует надёжное запирание канала ствола и отсутствие газового механизма, как в полуавтоматических моделях.

Недостатки:

Низкая скорострельность. Стрелку для перезарядки приходится отрывать глаз от прицела.

Полуавтоматы

Перезарядка данных моделей происходит в результате работы газового механизма, за счёт энергии пороховых газов, образующихся при выстреле.

Сильные стороны:

Скорострельность. Быстрая перезарядка даёт возможность сделать несколько выстрелов подряд с минимальной задержкой, что в условиях охоты даёт возможность добрать подранка. Это свойство в значительной степени нивелирует недостатки стрелковой подготовки охотника. Отсутствие необходимости отрывать глаз от прицела.

Главные недостатки:

Низкая (по сравнению с “болтовиками”) точность и кучность. Причина этого, во-первых в том, что газовый механизм перезарядки начинает работать ещё до вылета пули из ствола, в отличии от карабинов с болтовым затвором, представляющих во время выстрела неподвижную конструкцию. Во-вторых, полуавтоматы характеризует неплотное запирание затвора, по причине необходимости наличия определённой свободы личинки затвора при автоматическом повороте. Сложность конструкции, обусловленная наличием дополнительных движущихся деталей. Это в свою очередь повышает вероятность отказа, а также требует большего внимания при обслуживании оружия.

Штуцеры

Данные охотничьи карабины характеризуются переломной конструкцией (“качающимися” стволами). Чаще всего встречаются двуствольные модели, но бывают и одноствольные.

Достоинства:

Позволяют сделать 2 быстрых выстрела с минимальным риском отказа. Это крайне важно при охоте на крупного зверя, при которой задержка при стрельбе чревата гибелью охотника от лап раненого разъяренного зверя. Некоторые штуцеры могут быть универсальным оружием, т.к. могут быть комбинированными, когда один ствол гладкий, а второй нарезной. Это позволяет стрелять как пулей, так и дробью. Простота конструкции.

Недостатки:

Однозарядная конструкция, что делает перезарядку штуцера самой медленной среди трёх рассмотренных видов. Невысокая плотность запирания. Не самая высокая кучность боя. Вместе с тем, вполне достаточная для обычных условий.

Для какого вида охоты делается покупка

Если предполагается ходовая охота, то большое значение имеет вес оружия, его габариты. Пробираться сквозь лесную чащу с тяжёлой длинноствольной моделью достаточно неудобно. Кроме того, дистанции стрельбы в данном случае часто составляют не более 50 м, а значит преимущество в виде длинного ствола, позволяющего сделать точный выстрел на расстоянии 200-300 м. является излишним. В случае загонной охоты, когда зверь находится на небольшом расстоянии от стрелка, ситуация аналогична.

Если же стрельба ведётся на дистанции около 300 м, короткоствольная модель может оказаться неэффективной.

Важное значение имеет наличие внешних прицельных приспособлений. Благодаря им стрелок может иметь широкий угол обзора, что особенно актуально при высокой угловой скорости цели, когда зверь бежит поперёк линии прицеливания. Особенность оптических прицелов в том, что они сильно ограничивают угол обзора, что может отрицательно сказаться в вышеприведенном случае.

Следует также обратить внимание на ложе карабина. Если предусматривается стрельба с упора, карабин должен иметь прямой гребень приклада, идущий параллельно оси ствола. У моделей, которые предполагают установку оптического прицела часто присутствуют высокие гребни для удобства прицеливания. Что касается цевья, у некоторых моделей оно достаточно широкое чтобы крепить к нему сошки либо стрелять с упора. Одновременно с этим, держаться за такое цевьё не очень удобно.

На каких зверей будет вестись охота

Здесь ключевое значение имеет калибр. Актуален следующий подход:

Для мелких пушных зверей, грызунов, зайцев, лис – подойдут патроны кольцевого воспламенения кал. 22 WMR. Для охоты на косулю, дикую козу, волка, кабана-подсвинка – потребуются патроны центрального воспламенения кал. 5,6 мм, наиболее популярные разновидности – .243Win, .223Rem. Для хищников и средних копытных весом от 50 до 150 кг предпочтителен кал. 7,62 мм, а именно: .30-06, .308Win, .270Win. Для дичи весом более 200 кг требуется калибр не менее 8 мм. Вид патронов – Magnum. Наиболее распространённые вариации: .338 WinMag, .375 H.

В заключении

Выбор карабина – непростое занятие, которое требует от охотника прежде всего понимания, на кого и как именно он собирается охотиться, а также здравой оценки своих финансовых возможностей, т.к. боеприпасы, аксессуары, запасные части и средства по уходу за оружием могут существенным образом увеличить бюджет. Делайте покупку максимально взвесив все “за” и “против”, желательно вместе с опытным стрелком.