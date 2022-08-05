Які документи треба мати, щоб евакуюватися до Європи автомобілем

Декілька місяців після початку війни в Україні перетин кордону для невійськовозобов’язаних

був вкрай полегшений, якщо не враховувати кількадобові черги. Вимоги до документів та

змісту авто були скорочені, багато на що дивилися крізь пальці. Але зараз на таку

поблажливість вже не слід сподіватися. Потік біженців спав, а від нових очікують достатньої

підготовки. Автопро інформує, що перш за все це стосується повного переліку документів,

перерахованих у Конвенції ООН про дорожній рух, та вимог до автомобілю, що виїжджає.

У вас повинні бути водійські права європейського зразка. Якщо ви отримували їх

після 2020 року — можна не хвилюватися, якщо раніше — національні права не

підійдуть, треба додатково отримувати спеціальне міжнародне посвідчення. Технічній паспорт автомобіля, ПІБ власника у якому збігається з ім’ям у посвідченні

водія.

Якщо автомобіль вам не належить і його власник не знаходиться поряд у салоні, за правилами потрібно мати довіреність, що була посвідчена у нотаріуса. Ще недавно прикордонники нехтували цією дрібницею, задовольняючись дозволом на користування, написаним власником від руки. Зараз таке скоріше над усе вже не пройде. Але якщо змоги звернутися до нотаріусу нема, а за кордон їхати треба, можна спробувати домовитися в індивідуальному порядку. Мова йде не про хабар, його на кордоні у воєнний час краще не пропонувати, але ви завжди можете пояснити складнощі, у яких перебуваєте. Якщо ви жінка з дітьми, яка виїжджає з небезпечного регіону, ви можете розраховувати на розуміння. Ймовірність його зросте, якщо ви маєте документи, що доказують зв’язок з власником авто. Наприклад, свідоцтво про шлюб, у разі якщо це ваш чоловік, або про народження, якщо батько.

Ще один документ, наявність якого була необов’язковою до початку літа — поліс страхування «Зелена картка». Сьогодні в деяких країнах Європи це послаблення для українців зберігається, але може закінчитися у будь-який момент.

Крім документів, спеціаліст прикордонної служби має право перевірити наявність необхідних предметів у багажнику: аптечки, вогнегасника, знаку зупинки, сигнального жилета, змінних лампочок ближнього світла. Все це повинно бути справним, непростроченим, готовим до дії. Зміст аптечки має відповідати міжнародним вимогам або українському новітньому стандарту АМА-1.Також треба наклеїти на заднє скло український знак для міжнародного руху у вигляді літер UA всередині еліпса.

Авто має бути у належному технічному стані, але важко сказати, що входить у це поняття. Перш за все, забезпечення цього стану знаходиться в інтересах власника або того, хто користується авто. Варто взяти до уваги, що у будь-якій країні Європи послуги автосервісу коштують значно дорожче, тому наявні питання краще вирішити в Україні. Адже тут завжди можна заощадити на запчастинах, купуючи їх за найвигіднішою ціною на маркетплейсі Avto.pro.