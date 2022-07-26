Продвижение сайтов во время войны: особенности и нюансы

Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, бизнес продолжает работать. И это правильно, ведь он является опорой экономики. За прошедшие месяцы он адаптировался, выстроил новые логистические цепочки и эволюционировал.

Практика показывает, что во время войны приходится оптимизировать все бизнес-процессы. Большинство предпринимателей сокращает расходы по максимуму, но в этом и заключается ключевая ошибка. Наоборот, необходимо вкладывать дополнительные средства в маркетинг и всячески продвигать свой товар. Только так можно удержать уровень продаж и не разориться окончательно.

На данный момент наиболее действенным маркетинговым инструментом считаются сайты. Они выполняют несколько задач: собирают поисковый трафик, рассказывают посетителям о вашем бренде, продают товары или услуги, продвигают важные нарративы и пр. Раскрутка сайтов — это именно то, во что нужно вложиться во время войны, и компания Wezom поможет вам осуществить эту задачу.

Принципы продвижения

Стандартная раскрутка сайта обычно подразумевает использование SEO-методик. Необходимо провести анализ вашего портала и рынка, проверить юзабилити, собрать семантическое ядро, написать статьи, купить ссылки с других ресурсов и пр. Это сложная задача, которая выполняется профессиональной командой. И результат от нее будет заметен только через несколько месяцев из-за особенностей работы поисковых систем.

SEO-продвижение выгодно в перспективе. Война рано или поздно кончится, и к тому времени вы будете входить в ТОП-10 поисковых систем по определенным ключевым словам. Это даст вам огромное конкурентное преимущество — вы сможете продавать значительно больше, чем остальные, и стать лидерами рынка.

Но что делать сейчас, когда ситуация непрогнозируемая и меняется каждый день? Использовать контекстную рекламу и другие способы увеличения трафика. Они дают мгновенный результат и позволяют привлекать пользователей не когда-то через месяцы, а сейчас. Это поможет вам удержаться на плаву в это сложное время.

Контекстная реклама — это мощный инструмент, который обычно используют параллельно с SEO. Они дополняют друг друга и позволяют привлечь на сайт максимальное количество посетителей. Она работает следующим образом. При вводе ключевых слов в поисковой системе пользователь видит тематическую рекламу. Он переходит по ней и попадает на ваш сайт. Далее вам нужно заинтересовать его и убедить совершить покупку. При этом сайт может быть совершенно простым, даже одностраничным. Это абсолютно неважно — главное, что реклама приводит посетителей сразу после запуска.

Как правильно продвигаться

Практика показывает, что лучше всего обращаться в профессиональные SEO-студии. В них работают специалисты, которые разработают стратегию продвижения, найдут имеющиеся ошибки на имеющемся портале, проанализируют рынок и предложат оптимальные варианты раскрутки. Они понимают, как функционируют поисковые системы, как работает контекстная реклама, как ее настраивать и пр. Именно поэтому вы и получите максимальную отдачу на каждую вложенную копейку.

Можно ли заняться подобной работой самому? Если у вас нет опыта и знаний, то лучше не стоит. Во-первых, вы потратите очень много времени (не меньше года) для того, чтобы достичь хоть каких-то результатов. Во-вторых, если допустить ошибки, то ситуация может стать хуже. Например, если вы попадете под санкции поисковой системы, то портал просто выбросят из индексации и клиентов не будет вообще. Поэтому лучше работать с профессионалами.