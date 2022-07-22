При инсульте необратимо разрушаются участки головного мозга с нарушенным кровоснабжением. Поэтому у пациентов неизбежно развивается неврологический дефицит, который снижает качество жизни, лишает трудоспособности и нередко делает пациента зависимым от ухаживающих за ним людей. Но утраченные функции мозга можно восстановить – если не полностью, то хотя бы частично. Этот процесс трудный и долгий, зато он позволяет вернуться к привычной жизни. Записаться на неврологическую реабилитацию за рубежом вы можете через сервис Booking Health. Здесь представлены лучшие в мире центры восстановления после инсульта.

Когда лучше начинать реабилитацию

Чем раньше начата реабилитация после инсульта, тем лучше результаты. В Германии её начинают буквально в первые сутки после инсульта, ещё в инсультном блоке. Лучшие результаты достигаются, если реабилитация начата в первые 3 месяца. Спустя 6 месяцев и более функции мозга восстановить сложнее, но всё же некоторого улучшения ещё можно добиться.

В Германии и других развитых странах восстановление пациентов проходит в современных, хорошо оборудованных центрах реабилитации. Вашим здоровьем будет заниматься команда специалистов разного профиля. Индивидуально составленная и регулярно корректируемая программа восстановления поможет получить хорошие результаты в самые короткие сроки.

Реабилитация в Германии проходит в несколько фаз. Самая ранняя – фаза А. Она проходит в неврологическом отделении и длится 2 недели после развития инсульта. Затем наступает фаза В – около 6 недель. Ещё 1-2 месяца продолжается фаза С, в течение которой человек максимально восстанавливает неврологические функции и возвращает утраченные навыки. Фазы В и С могут проходить в реабилитационном центре, под постоянным контролем специалистов.

Методы реабилитации в Германии

Результаты реабилитации определяются как исходным состоянием пациента, так и качеством восстановительных процедур. В немецких клиниках есть все возможности для улучшения состояния пациента: лучшие в мире врачи и оборудованные по последнему слову техники реабилитационные центры.

Немецкие специалисты используют такие методики:

Аппаратная вертикализация – в ранний период инсульта, чтобы быстрее восстановить подвижность пациента

Роботизированная механическая терапия и электромиостимуляция – для улучшения кровообращения и профилактики атрофии мышц

Транскраниальная магнитная стимуляция – помогает быстрее восстановить речь, глотание и другие функции головного мозга

Физиотерапия

Массаж

Медикаментозное лечение

Лечебная физкультура: занятия в спортзале, на специальных тренажерах, подвесных системах, в бассейне

Занятия на роботизированных тренажерах (манипуляторы, экзоскелеты)

Биологическая обратная связь и виртуальная реальность – повышают мотивацию пациента, поэтому способствуют улучшению двигательных функций

Занятия с логопедом-афазиологом

Эрготерапия

За счет чего восстанавливается головной мозг

В результате инсульта часть мозга отмирает. Несмотря на это, даже лежачие больные, которые сразу после инсульта не могли ходить, получают хорошие результаты в процессе реабилитации. Большинство из них восстанавливают способность к самообслуживанию, а многие возвращаются к работе, восстанавливая не только бытовые, но и трудовые навыки. Как такое возможно?

Восстановление обеспечивается несколькими механизмами:

Истинное восстановление – регенерация нервных клеток

Образование новых связей между существующими нервными клетками

Активизация «запасных» нервных клеток, которые ранее бездействовали

Если же какие-то функции мозга не восстанавливаются, то чтобы обходиться без них, в реабилитационном центре пациент получает и отрабатывает новые навыки.

Полноценная и своевременная реабилитация в Германии обеспечит человеку высокое качество жизни после инсульта. Чтобы поехать в одну из немецких клиник, используйте сервис Booking Health. На нашем сайте можно узнать цены, сравнить их и выгодно записаться на лечение в Германии. Сотрудники компании Booking Health помогут организовать вашу поездку за границу и поддержат вас на всех этапах лечения.