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Удар по Одесской области: информация по разрушениям и пострадавшим уточняется

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Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Так, враг дважды ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Также по осколкам военные идентифицировали ракету, найденную в поле Одесского района.

Оказалось, что это была Х-31.

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