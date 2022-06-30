Удар по Одесской области: информация по разрушениям и пострадавшим уточняется

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Так, враг дважды ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Также по осколкам военные идентифицировали ракету, найденную в поле Одесского района.

Оказалось, что это была Х-31.