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В Одессе футболка «Черноморца» позволила собрать более 24 тысяч для ВСУ

admin , ,

Одесский клуб провел благотворительную акцию – разыграл футболку от «Черноморца» с эксклюзивным принтом и автографами игроков команды.

В результате собрано 24 200 грн, которые будут перечислены в фонд «Вернись живым» для помощи нашим защитникам.

 

футболка Черноморца

 

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