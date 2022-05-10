В Одессе футболка «Черноморца» позволила собрать более 24 тысяч для ВСУ

Одесский клуб провел благотворительную акцию – разыграл футболку от «Черноморца» с эксклюзивным принтом и автографами игроков команды.

В результате собрано 24 200 грн, которые будут перечислены в фонд «Вернись живым» для помощи нашим защитникам.