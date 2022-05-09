Оккупанты продолжают уничтожать объекты инфраструктуры Одесской области

По Одесчине противник продолжает производить воздушную разведку с помощью БПЛА. Метким поражением противовоздушной обороны очередной «Орлан-10» бесславно пошел ко дну моря.

Тем временем, как пишет телеграмм канал Одесса сегодня, утренний ракетный удар по Одесской области нанесен 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" с временно купированного Крыма.

Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население.