Геннадий Труханов: Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и системную работу

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с представителем штаб-квартиры немецкого Федерального агентства технической помощи Technisches Hilfswerk господином Клаусом Бухмюллером, который прибыл в Одессу по поручению Министерства экономического развития Федеративной Республики Германия.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи состоялось обсуждение взаимодействия Одессы и Германии в вопросах обеспечения безопасности населения и гражданской защиты.

В ходе диалога стороны обменялись информацией об организации работы специализированных служб и подразделений в Украине и Германии, а также наметили направления сотрудничества.

«Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и системную работу. И ваш опыт построения различных систем, где четко распределены полномочия, ответственность и обязанности на уровне власти и населения нам будет очень полезен», - отметил Геннадий Труханов.

Также немецкие специалисты посетили в Одессе объекты гражданской защиты населения.