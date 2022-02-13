Геннадий Труханов: Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и системную работу
Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с представителем штаб-квартиры немецкого Федерального агентства технической помощи Technisches Hilfswerk господином Клаусом Бухмюллером, который прибыл в Одессу по поручению Министерства экономического развития Федеративной Республики Германия.
Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи состоялось обсуждение взаимодействия Одессы и Германии в вопросах обеспечения безопасности населения и гражданской защиты.
В ходе диалога стороны обменялись информацией об организации работы специализированных служб и подразделений в Украине и Германии, а также наметили направления сотрудничества.
«Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и системную работу. И ваш опыт построения различных систем, где четко распределены полномочия, ответственность и обязанности на уровне власти и населения нам будет очень полезен», - отметил Геннадий Труханов.
Также немецкие специалисты посетили в Одессе объекты гражданской защиты населения.
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