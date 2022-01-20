Ручные пылесосы: преимущества использования и параметры выбора

Ручные пылесосы пользуются неизменной популярностью среди поклонников поддержки идеальной чистоты в доме. Они характеризуются компактными размерами, универсальностью, практичностью и многофункциональностью. Весомым преимуществом данного вида техники выступает доступная стоимость.

Достоинства пылесосов ручного типа

Традиционная уборочная техника располагает внушительными габаритами. Она занимает много свободного пространства, что создает трудности хранения в малогабаритной квартире. Вертикальные ручные пылесосы становятся достойной альтернативой. Их конструкция характеризуется монолитностью. Один корпус в виде рукоятки содержит все необходимые узлы – пылесборник, фильтры, мотор, щетки. К преимуществам данного решения относятся:



Минимальный вес. В среднем масса варьируется от 1 до 3 кг. Вертикальный пылесос легко перемещается по квартире, подходит для использования ребенком, пожилым человеком и т. д.

Малый размер. Электрическая швабра без проблем разместится в углу комнаты, за шкафом или под кроватью.

Обилие функций. Миниатюрные ручные пылесосы могут комплектоваться различными щетками. Их удобно применять для чистки мебели, ухода за вертикальными поверхностями. Моющие модели отлично справляются с очисткой стекол, зеркал, кафеля.

Как подобрать ручной пылесос

Купить ручной пылесос для дома можно с разным набором функций. Но первое, на что стоит обращать внимание, – мощность модели. Эффективность зависит от силы всасывания. Она варьируется от 260 до 800 Вт. Отдавать предпочтение нужно прибору с показателем от 300 Вт. Нельзя путать мощность всасывания с потреблением энергии. Последняя отображает уровень расхода электрической энергии.

Ручные пылесосы могут быть предназначены для сухой или комбинированной уборки. Если в квартире есть только ковровые покрытия, то не стоит тратиться на моющий агрегат. Он нужен для мытья плитки, линолеума и прочих гладких поверхностей.

Качество системы фильтрации оказывает влияние на эффективность и стоимость пылесоса. Он должен оснащаться фильтрами грубой и тонкой очистки. Первые задерживают крупные, вторые – мелкие частицы. Желательно наличие элементов фильтрации, защищающих двигатель.

Аккумуляторы есть в конструкции мобильных пылесосов. Их присутствие играет важную роль для ручных моделей, применяемых для ухода за автомобилем. Емкость батареи влияет на длительность автономного функционирования. Она варьируется в среднем от 20 до 60 минут. Стоит обращать внимание на продолжительность заряда. Есть пылесосы со стандартной и ускоренной зарядкой. Этот процесс может иметь продолжительность до 6 часов.