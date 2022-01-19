Догикоин в настоящий момент торгуется за 15 центов. Ряд аналитиков говорит, что валюта сможет преодолеть планку в один доллар, а другие утверждают, что монета опустится еще ниже под воздействием решений ФРС.

По состоянию на 12 января 2022 года DOGE потеряла в цене как в долларах, так и в гривне в сравнении с положением 31 декабря 2021 года. Зато с парой BTC/DOGE все не так однозначно. 31 декабря можно было купить догикоин за 360 сатоши, а 12 января стало можно продать за 360 сатоши. На короткий период 11 января мемная криптовалюта даже достигала отметки в 381 сатоши, но потом также упала.

Фундаментальный анализ

В 2021 году аналитики были в целом согласны с тем, что у догикоин курс вырос слишком высоко, поэтому обязательно должна была быть коррекция, постепенно переходящая в медвежью тенденцию. За таким спадом обязательно должен следовать рост, но есть ряд факторов, который этому противостоит.

Негативные факторы для DOGE:

ФРС объявила войну мемным монетам, грозя ужесточением регулирования. Это может способствовать обвалу монеты, которая и без того переживает не самые лучшие времена.

Илон Маск, один из главных вдохновителей DOGE, в последнее время перестал двигать монету столь же усиленно, что раньше.

Январь — в целом не самый подходящий месяц для быков на крипторынке. Чаще всего хорошим месяцем оказывается декабрь, но не январь.

Впрочем, есть и положительные факторы для DOGE. Среди основных:

Появление собственной белой бумаги, да еще и с участием Виталика Бутерина, который может вдохновить в монету новую жизнь.

Интерес со стороны крупных трейдеров, что видно по скачущим объемам, да и стаканы на биржах в основном играют в сторону быков, а не медведей.

На фоне проседания других активов DOGE держится очень хорошо, что может говорить о возможном серьезном росте в будущем.

Но самое главное — возможность в скором времени приобрести Теслу за DOGE. Эта информация еще не точная, но для трейдеров, которые помнят о том, что покупать следует слухи, а не новости крайне важная.

Перспектива второй половины января

После завершения январских праздников можно ожидать увеличение объемов торговли. Если в это время BTC вновь перейдет в бычий тренд, он потащит за собой остальные валюты, в том числе, мемные.

По состоянию на 12 января DOGE находится на 12 месяце по капитализации среди всех валют. Это не первая десятка, но место более чем солидное. Если перспективы продажи Теслы за DOGE оправдаются, можно ожидать значительного роста. В настоящий момент монета торгуется за 0,15 доллара, а абсолютный максимум у нее был 0,73 доллара.