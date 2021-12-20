Правильно подобранная обувь для ребенка, который только начинает ходить, а также для старшего, важна для правильного развития стопы. По этой причине обувь для маленьких детей должна быть продуманным вложением средств. Для предотвращения или устранения дефектов стопы создана ортопедическая детская обувь, которая защищает ступни, надежно фиксирует голеностопный сустав и поддерживает своды стопы в правильном анатомическом положении. Хорошая профилактическая обувь предназначена для поддержания здоровья ног, поэтому ее применение рекомендуется всем детям. Однако бывают случаи, при которых использование ортопедической обуви для ребенка является обязательным мероприятием. В каких случаях необходимо купить детскую ортопедическую обувь? Какими особенностями и преимуществами она отличается? Об этом далее.

Важность ортопедической обуви для ребенка

Маленьким ножкам нужна обувь, которая естественным образом «заставит» двигаться, предотвращая деформации в будущем. Детская профилактическая обувь предназначена для здоровых малышей, и при необходимости в нее можно вставить корректирующую ортопедическую стельку. Это практически стопроцентная профилактика любых проблем со стопами. Основное преимущество этой обуви - конструкция, обеспечивающая хорошую поддержку и удерживающую всю стопу, особенно пятку, в правильном положении. Это предотвращает его искажение. С другой стороны, конструкция хорошей ортопедической обуви позволяет двигать ногой по плюсне-фаланговой линии. Дополнительные преимущества лечебной ортопедической обуви следующие:

Налаживание кровообращения. Надежная фиксация голеностопа. Повышение амортизации пяточной зоны. Поддержка суставов. Поддержка правильной осанки.

Жесткость в области щиколотки и достаточное количество свободного пространства для пальцев также имеют большое значение, чтобы они не подвергались деформации. Еще один важный вопрос - материал, из которого произведена модель ортопедической обуви. Фирменная ортопедическая обувь для детей должна быть изготовлена ​​из материала, который обеспечивает правильную терморегуляцию и гарантирует хорошее прилегание обуви к стопе.

Ассортимент детской ортопедической обуви в Медтехника Ортомедика

Приглашаем малышей и их родителей посетить сеть магазинов Медтехника Ортомедика В нашем салоне вы найдете широкое разнообразие детской ортопедической обуви на любой сезон года. Мы сотрудничаем с лучшими производителями Европы, а также Турции и Украины. Вся обувь сертифицирована и соответствует строгим производственным стандартам. В магазине Медтехника Ортомедика, а также на нашем сайте, вы можете заказать:

детские ортопедические кроссовки;

босоножки;

туфли;

ботинки (зимние и демисезонные).

У нас широкий ассортимент моделей для мальчиков и для девочек. Основной для производства данной обуви служит натуральная кожа, нубук или замша (в зависимости от модели). Подошва выполнена из прочных гибких материалов, которые создают повышенную амортизацию. Стелька в большинстве случаев выполнена из натуральной кожи, поэтому ножка ребенка не будет запотевать, а кожа на ней раздражаться. Предлагаем вам лично ознакомиться с товарами на сайте нашего интернет-магазина ortomedica.ua или в салоне Медтехника Ортомедика в вашем городе.