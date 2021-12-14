В Одессе реализуют важную программу

В Одессе состоялось заседание круглого стола по вопросам коррекционных программ для обидчиков, взаимодействия полиции, прокуратуры и судов по направлению правонарушителей на прохождение соответствующих программ.

Организатором круглого стола выступила Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) по реформированию сектора гражданской безопасности Украины в Одессе в рамках инициативы «16 дней против насилия».

Во вступительном слове старший советник по вопросам правоохранительной деятельности КМЕС Георгиос Покас отметил, что Украина является одним из немногих государств мира, в котором реализуются программы, направленные на коррекцию насильственной модели поведения для лиц, совершивших домашнее насилие.

Сайт мэрии Одессы сообщает, что в мероприятии приняла участие заместитель директора Центра социальных служб Одесского городского совета Виктория Плешко. Она ознакомила присутствующих с работой Центра коррекции агрессивного поведения лиц, совершивших домашнее насилие.

В частности, отмечалось, что «Программа для обидчика» - это комплекс мер, направленных на изменение насильственного поведения обидчика и формирование у него новой, неагрессивной психологической модели поведения, ответственного отношения к своим поступкам и их последствиям, в том числе к воспитанию детей, искоренению дискриминационных представлений о социальных ролях и обязанностях женщин и мужчин.

В рамках открытой дискуссионной платформы были рассмотрены вопросы практической реализации коррекционных программ.

По результатам работы круглого стола достигнуты договоренности о дальнейших совместных действиях по решению проблематики реализации направления и прохождения лицом, совершающим домашнее насилие, программы для обидчика, разработке алгоритма обмена информацией для оптимизации организации работы и реализации «Программы для обидчиков».