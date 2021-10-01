Плачкова: Отопительный сезон в соцсфере и бюджетных учреждениях под угрозой срыва

Ситуация с началом отопительного сезона - типичный пример того, когда желаемое выдается за действительное, а слова членов Кабинета Министров звучат как мифы. Об этом заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Она подчеркнула, что о перспективах начала и проведения отопительного сезона Премьер и представители местной власти говорят, буквально, противоположное.

«Глава правительства уверенно заявляет, что готовность к отопительному сезону – на финишной прямой и составляет 90 и даже 100%, что тарифы останутся стабильными, а программа субсидий увеличена. А вот местные руководители далеки от такого оптимизма. Цены на газ растут, а правительство переложило ответственность за рост стоимости отопления и горячей воды на них да еще и разницу в тарифах требует погашать из местных бюджетов”, - констатировала политик.

Плачкова уточнила, почему отопительный сезон в соцсфере и бюджетных учреждениях находится под угрозой срыва.

“Дело в том, что при формировании местных бюджетов на 2021 год учитывалась стоимость газа в 11,5 грн за куб.м, а стоимость электроэнергии -1,73 грн за кВт/час. Но уже сегодня куб газа стоит 31 грн, а это влияет на стоимость электроэнергии и тепла. Поставщики услуг выполнять старые контрактные условия не могут, а бюджетные учреждения и соцсфера не могут платить за услуги, стоимость которых выросла в 3 раза”, - подчеркнула народный депутат.

Она отметила, что в Бюджетной декларации до 2024 года правительство задекларировало темпы роста расходов на коммуналку и энергоносители - 108%, а реальный рост составляет 269%.

“Значит уже с начала 2022 года местные бюджеты будут просто не в силах самостоятельно вынести эту ношу. Уже в этом году нужна дополнительная дотация из государственного местным бюджетам на компенсацию потерь от повышения рыночной стоимости энергоносителей поставщиками услуг. Подала соответствующие предложения в законопроект об изменениях в Госбюджет-2021. Уверена, на то, чтобы они были учтены и поддержаны, рассчитывает сейчас вся страна”, - резюмировала Татьяна Плачкова.