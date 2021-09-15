Плачкова: В Правительстве перекладывают ответственность на местную власть и применяют политику двойных стандартов

Понимая, к чему может привести постоянное повышение тарифов, Премьер уже начал переводить ответственность за это на органы местного самоуправления. Такое убеждение на своей странице в Facebook высказала народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

В частности, действия правительства по тарифно-ценовой политике в Украине она считает манипуляциями с использованием двойных стандартов. Одним из примеров, по мнению политика, является заявление Премьер-министра о том, что именно местная власть определяет тарифы и ищет компенсаторы, для чего местные бюджеты имеют значительный ресурс.

«Удивительно, но глава правительства уверен, что «местные бюджеты имеют значительный ресурс для нахождения компенсаторов при повышении, в частности, тарифов на теплоснабжение» (цитирую буквально дословно)», - отметила Плачкова.

Она подчеркнула, что почти одновременно со словами премьера о том, что правительство принимает меры по недопущению повышения тарифов, в Минэкономики принимаются решения о повышении предельных цен на топливо, что неизбежно приводит к росту стоимости товаров и услуг.

«Минэкономики в очередной раз подняло предельную цену на топливо - бензина до 26,61 грн за литр, дизтоплива - до 22,32 грн, а в сетях АЗС его стоимость немедленно возросла. И это уже не первое повышение за сентябрь, подобное же решение Минэкономики принимало в начале этого месяца - чуть более недели назад. Рост стоимости топлива - прямой путь к повышению цен, как говорится, «на все и вся». А премьер-министр в это время рассказывает, что «правительство делает ряд шагов, чтобы не допустить увеличения тарифов». Интересно, что именно в этом ряду?», - отметила народный депутат.

Она еще раз напомнила, что в Верховной Раде зарегистрированы несколько законодательных инициатив ОП-ЗЖ по стабилизации ситуации с увеличением тарифов и цен, но власть игнорирует их рассмотрение.

«В то же время в ВРУ зарегистрированы несколько законодательных инициатив нашей команды с конкретными нормами о прекращении тарифно-ценовой вакханалии. Однако рассматривать их парламентское большинство не спешит - отметки по разработке похожи как близнецы: то вопрос «заслушан», то «представлен для ознакомления», то «снят с рассмотрения». Такие вот двойные стандарты», - резюмировала Татьяна Плачкова.