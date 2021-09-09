Плачкова: Це не перший та далеко не останній мітинг ОПЗЖ — голос народу має бути почутий!

Народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Тетяна Плачкова заявила, що на мітингу під Верховною Радою їхня політична сила відстоює права громадян України та говорить теперішній владі - ні. Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

“Тисячі людей під Верховною Радою. Разом з ними ми відстоюємо права громадян України і говоримо теперішній владі – НІ. НІ - протизаконним діям, політичним репресіям, НІ - бідності і бездіяльності, НІ - антисоціальним реформам. Час думати про благополуччя людей. Ми діємо не радикальними, а законними методами. Йдемо мирним шляхом”, - написала парламентар.

За словами Плачкової, до неї на прийоми приходять десятки людей, які готові виходити на вулиці, аби про них згадали у високих владних кабінетах.

“Занепокоєні цілі громади – вони отримали повноваження, але кошти для їх реалізації відсутні, а значить все, що стосується розбудови, доріг, дитячих садочків, шкіл, інших важливих для життя питань, залишається лише політичними піар-розмовами. Тому це не перший та далеко не останній наш мітинг. Нарешті, справжній голос народу України має бути почутий”, - резюмувала нардеп від ОПЗЖ.