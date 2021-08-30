Как обновить интерьер с помощью домашнего текстиля: свежие идеи

Как обновить интерьер с помощью текстиля

При желании добавить новизны в привычный антураж квартиры или дома, не обязательно переклеивать обои или покупать новую мебель. Акцент на домашний текстиль поможет бюджетно, быстро, а главное действенно, освежить пространство любого интерьера. Иногда нужно просто сменить постельное белье или постелить яркий коврик, чтобы ощущение от комнаты обновилось. А можно применить и другие декоративные идеи для смены привычной картинки.

Замена постельного белья

Данный момент ограничен только фантазией новичка-декоратора. Можно подобрать комплект под общий стиль и декор спальни. А можно, наоборот, выбрать что-нибудь, казалось бы, совсем неподходящее, но создающее элемент новизны. Благо, современные модные цвета, оттенки и текстуры комплектов позволяют.

На подбор может повлиять, разве что время года:

для лета подойдет прохладный шелк или перкаль;

для осени и зимы — сатин, махра.

Натуральный хлопок и лен — классика на все времена. Создать эксклюзивный интерьер в спальне поможет белье из жаккарда, особенно белого цвета. Объемная текстура узоров придаст королевского шика ложу, и настроит на новое ощущение пространства и себя в нем.

Чем больше подушек, тем лучше

А вот в гостиной, главные элементы для украшения — это кресла и диван. Удачное сочетание разных по цвету, фактуре и принтам, декоративных подушек на поверхности мягкой мебели сразу изменят атмосферу в комнате. Шелк и бархат, кружево и шерсть, вязаное и блестящее полотно, яркие сочные цвета сразу создадут нужный акцент. Особенно хорошо это работает, когда обстановка вокруг нейтральных оттенков.

Можно сообразить уютный уголок из подушек сочных цветов. Стильно, свежо, весело. Идеально — для детской.

Новый ковер в гостиной

Белый, серый, персиковый, песочный или любой другой монохромный ковер — это всегда универсальность и стиль. Когда стены и потолок яркие и красочные, он будет крайне уместен, создавая спокойную и гармоничную атмосферу.

Однако, свою полезную роль в декоре может сыграть и пестрый разноцветный коврик. Дело в том, что ковер с принтом служит связующим элементом между отдельными частями интерьера разных стилей и оттенков.

Уютный плед на спинке дивана

Хлопковые, флисовые, кашемировые и шерстяные пледы призваны согревать не только человека, но и пространство комнаты. Чтобы привнести в интерьер красивый узор, цвет, фактуру, аккуратно сложенный плед можно повесить на спинку дивана, стула, кресла.

А красивый плед в изножье кровати смотрится очень стильно и уютно. Но, использование покрывала по прямому назначению, — также никто не отменял.

Нарядная скатерть на обеденном столе

Обычная белая скатерть с цветными тканевыми салфетками в силах преобразить даже самый простой интерьер кухни или столовой. Бокалы на тонких ножках, красивая посуда и ароматические свечи в ажурных подсвечниках — и вот уже готова королевская изысканность праздничного ужина.

Скатерть с цветными принтами можно стелить при любом принятии пищи. Она смотрится не так нарядно, однако, освежает комнату и придает новизны окружающему пространству.

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