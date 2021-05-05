Чтобы увеличивать оборотные средства в своем бизнесе, субъектам предпринимательской деятельности необходимо приобретать определенные виды имущества. Собственных средств на это обычно не хватает. Решить проблему можно двумя основными способами:

оформить кредит;

взять объект в лизинг (в Украине одной из ведущих лизинговых компаний является ТЕКОМ-Лизинг ).

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы принять единственно правильное решение, необходимо тщательно проанализировать разницу между этими двумя видами займа, «плюсы» и «минусы» каждого из них.

Кредит – это

Ссуда в денежных знаках, выдаваемая заемщику банком на конкретный срок под определенные проценты. Ее могут получить юридические и физические лица.

Лизинг – это

Вид инвестиционной деятельности, предполагающий не финансирование, а получение лизингополучателем от лизингодателя предмета лизинга в арендное пользование на определенный срок за определенную плату. В конце срока действия договора лизингополучатель может стать собственником арендуемого объекта.

Сравнение лизинга и кредита

Дать категоричный ответ на вопрос, что лучше, кредит или аренда с правом выкупа, нельзя. Каждый случай требует индивидуального подхода, тщательных расчетов и анализа. Но аксиомой является то, что лизинг предоставляется на более лояльных условиях. Чтобы не быть голословными, сравним некоторые важные параметры:

экономия времени на поиске финансирования;

оформление необходимых документов;

залоговое обеспечение.

В случае с кредитом заемщик получает только финансирование. Он сам ищет банк, поставщика необходимого оборудования, страховую компанию, занимается оформлением документов и т.д. На это уходит масса времени. При обращении к лизингодателю всю эту работу выполняют опытные профессионалы компании.

Чтобы получить кредит, нужно иметь залоговое движимое или недвижимое имущество. В залоговом обеспечении лизинг не нуждается. При этом различные пошлины и сборы, регистрационные и страховые взносы можно будет платить не одномоментно, а по частям на протяжении всего периода действия лизингового договора.

Чтобы получить кредит, необходимо подписать множество договоров:

купли-продажи с продавцом объекта, для приобретения которого берутся кредитные средства;

залога;

об открытии в банке счета;

сам кредитный договор.

В случае сотрудничества с лизинговой компанией подписывается лишь договор лизинга. Вопросы постановки объекта на учет (если это, например, ТС), его страхования решает собственник. В данном случае это лизинговая компания, выполняющая функцию арендодателя.

Приобретение имущества в лизинг: преимущества по сравнению с получением кредита

Проанализировав вышеизложенную информацию, можно самостоятельно сделать вывод о преимуществах лизинга перед кредитом. Тезисно их можно представить следующим списком:

менее жесткие требования для получения;

короткий срок рассмотрения заявки;

финансирование по лизингу предоставляется на большие сроки, чем по кредиту (от одного года до 10 лет);

отсутствие требований дополнительного обеспечения.

На взятый в лизинг объект не может быть наложен арест. Он не подлежит изъятию кредиторами.