Кому корисно вживати прополіс?

Прополіс – це смолиста речовина, яка утворюється в результаті обробки клейких речовин, що збирають навесні бджоли, їх власними ферментами. Самі мешканці вуликів використовують прополіс для замазування щілин у своїй домівці. Завдяки чому там утворюється специфічний мікроклімат.

Використовувати його в лікувальних цілях почали ще в Древній Греції, звернувши увагу на його антибактеріальні властивості.

Склад прополіса

Склад прополіса вражає:

вітаміни: А, В 1 , В 2 , В 3 , В 6 , С, РР, Е, Н;

мікроелементи: калій, залізо, мідь, фосфор, хром, кремній, титан, магній;

амінокислоти;

ароматичні та ефірні оливи;

флавоноїди. Речовини, що за структурою близькі до гормону людини.

Саме тому прополіс має велику користь для нашого здоров’я за умов правильного використання.

Вживати прополіс радять у чистому вигляді або у настоянках в залежності від характеру захворювання.

Як використовувати прополіс у чистому виді?

Якщо є проблеми з ротовою порожниною: запалення ясен і інших слизових, то жування бджолиного клею допоможе знизити кровоточивість ясен, прискорить загоєння слизової оболонки у роті.

Достатньо кілька хвилин смоктати прополіс, щоб зменшити біль у горлі та прискорити одужання.

Але слід дотримуватися застережень. Ковтати не варто: прополіс дуже довго й важко перетравлюється. Не слід жувати більш ніж 5-10 хвилин, інакше можна отримати опіки слизової оболонки в роті.

Прополіс у спиртових настоянках або водний розчин

Настояний на спирту бджолиний віск використовують при різних видах захворювання.

Прополіс здатен:

зменшувати кров’яний тиск, робить кровоносні судини більш еластичними, запобігає тромбозам;

допомогти при лікуванні циститу, простатиту, панкреатиту;

запобігти розвитку гаймориту, тонзиліту;

покращити стан хворого на гастрит, виразку;

боротися з метеоризмом та колітом.

Це незамінний препарат у лікуванні простуд, пневмонії, складних випадків бронхіту. Деякі захворювання очей також можна лікувати за допомогою цього чудового засобу.

Відновлення організму після променевої терапії протікає значно краще, якщо додати до списку ліків препарати з прополісом.

Людям, які не переносять спиртові розчини, вагітним та дітям рекомендовано використовувати водний розчин.

Прополіс і мед

Суміш прополісу та меду – ефективний союз для укріплення імунітету, профілактики пухлинних захворювань. Обидва підсилюють корисні властивості один одного.

Протипоказанням служить лише нестерпність продуктів бджільництва, тому перед вживанням лікарських засобів і саморобних настоянок варто провести тест на алергічну реакцію.

Як схуднути за допомогою прополісу?

Якщо бажаєте схуднути, не варто виснажувати себе дієтами. Дієвий та простий спосіб – суміш прополісу, меду та чаги. Прискорить процес спалення жиру та одночасно буде впливати на укріплення організму в цілому.

Косметологія

Корисні властивості бджолиного дару використовують у догляді за волоссям та шкірою.

Бактерицидні властивості прополісу допомагають знизити ризик герпесу, пом’якшити шкіру та уникнути лущення на губах. Якщо використовувати губну помаду на його основі або бальзам – легко уникнути тріщин, особливо у морозну погоду.

Регенеруюча та омолоджуюча дії смоли доброчинно впливають на шкіру обличчя. Креми на основі прополісу добре насичують епідерміс корисними мікроелементами та вітамінами.

Лосьйони, до складу яких входить бджолиний віск, покращують кровообіг шкіри голови, укріплюють волосяну цибулину, активно борються з лупою.

Відкрийте для себе цілющу силу унікального продукту природного походження та ви не пошкодуєте.

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