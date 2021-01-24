Подарки в Одессе: где искать интересные варианты?

Выбрать хороший презент дорогому человеку бывает не так уж просто: пока придумаешь что подарить, пока найдешь где купить, а еще ждать доставку! Намного проще тем, кто покупает презенты в Одессе — можно съездить в нужный магазин самостоятельно или заказать доставку курьером, что тоже обычно занимает не больше одного дня. Главное — побыстрее определиться с выбором. Мы решили в этом помочь и собрали несколько подсказок, какие можно приобрести подарки мужчинам , где их искать и сколько эти поиски занимают времени:

Обратиться к домашним кондитерам

Зачем покупать обычный готовый торт в магазине, если можно обратиться к домашним кондитерам, которые справятся с задачей не хуже? Более того, они оформят десерт специально под ваш праздник или тематику, интересующую вашего мужчину. Можно оформить торт в его любимых цветах, хоть нарисовать сцену из его любимого фильма. Огромное пространство для фантазии, чтобы превратить праздничный торт в уникальный подарок.

Праздничные «букеты»

Да, букеты вполне могут быть и мужскими. Ведь не обязательно составлять их из цветов! Сейчас в столице можно найти множество компаний, которые занимаются продажей необычных «букетов». Делают их из шоколада и другой всевозможной еды, напитков, даже денежные букеты! Остается только выбрать — какой из них больше понравиться отдельному человеку.

Современная техника

Здесь тоже довольно большой простор для выбора. Практически любому парню вы сможете подобрать крутую обновку в магазине электроники. Одному подойдет электронная книга, другому новые наушники, третьему штатив для фотоаппарата. Монопод или «умные» часы, портативные колонки и много других интересных новинок. Но прежде чем покупать дорогостоящий товар — лучше разузнать, какая из этих вещей действительно нужна конкретному человеку. Чтобы не купить ту технику, которая у него уже есть.

Абонементы на услуги

Если же вы боитесь подобрать неправильную вещь — всегда можно приобрести подарочную карту магазина и преподнести ее на День Рождения или другое событие. Например, карту того же магазина электроники. А будущий владелец сам сможет сам ее потратить для покупки нужного предмета.

Также, можно преподнести сертификат не только на покупку товаров, но и на разного вида услуги. Ужин в оригинальном ресторане с тематической кухней, абонемент в спортзал и бассейн, услуги парикмахера, стилиста и многое другое. Обычно, парни редко тратят деньги на подобные вещи, но вот вы можете устроить ему приятный сюрприз.

Сертификаты на впечатления

В отличие от сертификатов на услуги — эти презенты больше рассчитаны не на пользу, а на приятное и веселое времяпровождения. Но и полезные впечатления тоже есть: разные творческие занятия, уроки, познавательные экскурсии.

Существуют сертификаты для двоих, если вы ищите романтический способ поздравить возлюбленного. Или же для целой компании — если это для кого-то из семьи, отцу или дедушке, например.

А его обладатель сам решит когда и как использовать свое впечатление, ведь оно действует еще полгода с момента приобретения.

Кроме кондитерских изделий на заказ, выполнение которых требует нескольких дней — все эти презенты можно найти и купить в Одессе за один день. Нужно только выбрать из этих идей лучшую.