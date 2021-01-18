Покупая золотую цепочку, всегда хочется, чтобы она была надежной и долговечной. Тогда украшение не порвется через пару месяцев и прослужит максимально длительный срок. Чтобы купить такую золотую цепочку, необходимо учесть ряд особенностей изделия, которые повышают его стойкость к износу со временем.

Как выбрать надежную и долговечную цепочку?

Выбирая золотые цепочки, всегда учитывается, для кого предназначено ювелирное изделие. От этого зависят дизайн, тип плетения и застежки. Но, если вам особенно важна надежность, то эти параметры необходимо выбирать не только по эстетическим качествам. Среди женских, мужских и детских цепочек есть варианты с таким плетением или застежкой, которые обладают большей прочностью и долговечностью. В интернет-магазине Gold.ua большой каталог, в котором найдутся модели на любой вкус. Их можно заказать онлайн и оформить доставку по Украине, что удобно для покупки из любой точки страны.

Самая надежная цепочка – какая она?

При выборе плетения важны дизайн и прочность, которая от него зависит. Самым прочным по праву было и остается плетения типа «бисмарк», которое является самым распространенным и сложным по выполнению. Следующими после него по прочности выступают:

Панцирное плетение и его виды («Лав», «Фигаро», «Нонна», «Сингапур»). Они массивные, но в то же время лаконичные, выглядят солидно, чаще встречаются в мужских цепочках, но становятся востребованными и в женских моделях.

Якорное и двойное якорное плетения. Получили свое название за счет сходства с корабельной цепью.

«Роза». В отличие от других вариантов, состоит не из колец, а из закрученных спиралей, соединение которых очень надежно и долговечно.

«Жгут», «Колосок», «Венецианское плетение». Такие цепочки не рвущиеся, но в то же время легкие. Они оптимальны для детей и подростков, которые не всегда внимательны к украшениям.

Меньше прочности у цепочек «елочка» и «омега». Их нельзя перекручивать, поскольку они могут деформироваться. Еще надежность зависит от веса изделия. Самые уязвимые украшения – весом до 2 г. С ними стоит обращаться максимально аккуратно.

Разновидность застежки

В вопросе надежности особое значение имеет тип застежки. Она даже важнее, чем плетение, поскольку от прочности застежки зависит ее сохранность. Потеря украшения – неприятное событие. Чтобы этого избежать, стоит выбрать надежное крепление:

Карабин. Самый востребованный тип застежки, используемый на цепочках до 5 г. Характеризуется функциональностью и простотой в использовании. Минус – стальная пружина, которая может прийти в негодность.

Спрингельный замок. Применяется в цепочках весом до 5 г, и в них служит достаточно долгий срок. Главный недостаток – в риске, что колечко замка может разогнуться. В таком случае приходится заменять его на новый.

Часовой. Надежная застежка без стальных деталей. В цепочках встречается реже остальных, требует более аккуратного обращения при застегивании.

Коробка. Очень прочная застежка, используемая на тяжелых цепочках весом вплоть до 20 г и более. При выборе украшений с таким весом стоит обращать внимание, чтобы у них был именно такой замок.

Тип золота

Золотая цепочка на шею может быть изготовлена из золота разной пробы. Более распространены 375 и 585 пробы. Они различаются содержанием других металлов, выступающих примесью к золоту. В 375 пробе 41,7% чистого золота, а в 585 – 58,3%. Цена цепочки 585 пробы выше, но это не означает более высокую долговечность. Золото – мягкий металл. Чем его больше в составе, тем цепочка более мягкая и, соответственно, менее долговечная. Но у изделия 585 пробы цвет, наиболее близкий к золотому. В то же время из-за более низкого содержания цепочка 375 пробы быстрее темнеет. Поэтому выбор между двумя пробами зависит исключительно из личных предпочтений и бюджета, которым вы располагаете.