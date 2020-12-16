Ставки на спорт онлайн. С чего начинать новичку

Ставки на спорт становятся все более популярными в мире. Во многом это связано с развитием интернета и технологий. Ведь сегодня нет необходимости в том, чтобы идти в офис букмекерской компании для того, чтобы сделать ставку. Все это можно делать, не выходя из дома. Для того чтобы сделать ставку необходимо иметь лишь компьютер или смартфон с доступом к интернету. Помимо сайта у крупных и авторитетных букмекерских контор, таких как Favorit есть и собственное приложение для смартфона. Поэтому можно делать ставки, просматривать аналитику и многое другое непосредственно со смартфона.

Для чего делают ставки

Для большинства игроков спортивные ставки Украина на спорт представляют собой некое развлечение. Это возможность насладиться азартом при просмотре тех или иных спортивных событий. Делая ставки, игрок полностью контролирует игру. Все зависит лишь от правильности анализа матча и сделанной ставки. Если ставка сделана правильно, то есть все шансы выиграть.

Игрок наслаждается не сколько финалом, сколько самим процессом. Ведь это дарит незабываемые эмоции и азарт. Моно делать ставки на самые различные события. При этом делать ставки можно в любое удобное время. Выигрыш при этом можно считать скорее приятным бонусом к полученным ощущениям.

Любой игрок, который делал ставки на спорт знает о том, какой азарт это приносит. Это целый калейдоскоп эмоций и приятных переживаний. В другой области деятельности невозможно получить такие яркие эмоции. Именно поэтому ставки на спорт становятся такими популярными сегодня.

В наши дни вопрос ставок на спорт стал еще более актуальным. Ведь в условиях повсеместного карантина у людей мало возможностей для развлечений и отдыха. Поэтому многие игроки коротают время за просмотром различных спортивных событий. Тем более букмекерские конторы позволяют делать ставки на самые различные виды спорта и спортивные события. Это могут быть как популярные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, хоккей, так и более экзотические. Несмотря на то, что фанаты не могут посещать игры любимых команд, можно по-прежнему наслаждаться просмотром игр по телевизору или в интернете.

Как выбрать вид спорта для ставок

У каждого человека есть свои любимые виды спорта и любимые команды. Это могут быть самые различные спортивные состязания. Чаще всего игроки выбирают для ставок такие виды спорта как футбол, хоккей, баскетбол, теннис. Но некоторые любители ставок предпочитают более необычные виды спорта. Это могут быть регби, настольный теннис, биатлон и многое другое. Главное преимущество современных букмекеров заключается в том, что конторы предлагают просто огромный ассортимент спортивных событий. Поэтому можно делать ставки даже на самые необычные события. Помимо спорта букмекеры принимают ставки на различные общественные, политические события. Можно сделать ставку, например, на выборы Президента в той или иной стране.

Для того чтобы выигрывать, делая ставки на спорт ставить лучше на те спортивные события, в которых есть хоть какое-то понимание. Другими словами, необходимо делать ставки на те виды спорта, в которых есть познания. Если игрок не знает основных правил той или иной игры, то ему сложно будет правильно выбирать варианты для ставок. Так можно легко ошибиться и сделать неверную ставку, проиграв при этом средства. Если игрок хорошо разбирается в футболе, то и ставить лучше на футбольные матчи. Тем более что букмекерские конторы предлагают просто огромное количество ставок на футбол. Можно делать ставки не только на исход и победу одной из команд, а на желтые и красные карточки, на разницу в мячах, количество угловых и многое другое. Такой большой выбор вариантов для ставок делает этот процесс еще более увлекательным и интересным.

Многие новички, делают ставки ставят на свои любимые команды. Поэтому опытные игроки не рекомендуют этого делать. При таком раскладе сложно оценивать ситуацию объективно, и можно легко ошибиться. Поэтому лучше избегать ставок на те команды, которые нравятся.

Успех в ставках на спорт может быть только тогда, когда игрок грамотно и полноценно оценивает те или иные спортивные события. Необходимо серьезно оценивать потенциал команд, знать расклады внутри команды и многое другое. В футболе если в матче не играют несколько основных игроков, например, в атаке, то это может просто кардинально изменить характер и ход игры. В таком случае команде просто сложно забивать голы. Поэтому все эти моменты необходимо учитывать. Это особенно актуально в наши дни. Когда из-за пандемии во многих командах сложно сколотить оптимальный состав. Поэтому на игры выходит много запасных игроков и резервных. Также команда не может всегда играть на пике своих возможностей. Даже у самых именитых команд могут быть периоды спада. Это также всегда важно учитывать, делая ставки на спорт.

Где ставить

Для того чтобы начать делать ставки на спорт сначала нужно правильно подобрать букмекерскую контору. Сегодня этот рынок пресыщен самыми различными конторами. Различные компании предлагают разные условия, коэффициенты и прочие условия. При выборе букмекерской конторы необходимо учитывать сколько лет она присутствует на рынке, это локальная или мировая компания и так далее. В интернете есть множество сайтов и форумов посвященных этой тематике. Поэтому можно легко получить всю интересующую информацию. При выборе букмекера необходимо обращать внимание на следующие важные моменты:

На какие спортивные события можно делать ставки в конкретной конторе. Важно понимать, что если это глобальная компания, то и виды спорта могут быть самыми разными. Локальные компании делают упор на те спортивные дисциплины, которые популярны и пользуются спросом в этой стране.

Размеры коэффициентов. Различные букмекеры предлагают совершенно разные коэффициенты на одни и те же спортивные события. Этот фактор непременно необходимо учитывать при выборе. Чем выше размер этих коэффициентов, тем соответственно лучше для игрока.

Условия ввода и вывода средств. Играя в режиме онлайн можно пополнять свой баланс, не выходя из дома. Букмекерские конторы предлагают возможность пополнения игрового баланса при помощи самых различных финансовых инструментов. Это могут быть банковские карты, различные платежные системы. Также нужно обращать внимание на то, как быстро компания выводит средства.

Удобство самого сайта или оригинального приложения. Ставки на спорт должны приносить азарт, удовольствие от процесса. Поэтому большое значение имеет удобство самого сайта. Если играть со смартфона, то лучше отдавать предпочтение приложению, если такое имеется.

Это лишь наиболее важные моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе букмекерской компании. Перед тем как начинать делать ставки необходимо разобраться с основными моментами и положениями. Необходимо понимать, что это такое, как это делается, какие бывают виды ставок и так далее. Это позволит делать ставки правильно и не ошибиться.

Виды ставок

В букмекерской конторе можно делать ставки на самые различные спортивные дисциплины и события. Все это можно выбрать в линии букмекера. При этом есть три основных типа ставок, а именно ординар, экспресс и система.

Что такое ординар

Это наиболее простая и понятная ставка для игрока. Поэтому всем новичкам рекомендуется начинать именно с ординаров и не делать ставки экспрессом и через систему. Ординар подразумевает ставку на одно конкретное событие и на один исход в этом событии. К примеру, это ставка на победу одной из команд. И все. Игрок делает ставку исходя из коэффициентов. В случае победы можно получить свой выигрыш. Если событие не зашло, то ставка проигрывается.

Экспресс

Это очень популярный тип ставок. Но необходимо для начала понимать, как это работает. Экспресс подразумевает собой несколько различных ординаров, объединенных в одну ставку. При этом коэффициенты суммируются. В итоге можно сделав ставку на несколько событий получить весьма внушительный коэффициент. Но при этом и риски возрастают также. Логично что больше шансов на то, что сыграет одно спортивное событие, чем несколько. Чем больше событий, тем сложнее угадать результат. Если одно событие в системе не сыграет, то и вся ставка считается проигранной.

Система

Это один из наиболее сложных для понимания тип ставок. Даже опытные игроки, которые имеют большой опыт стараются избегать подобных ставок. В системе главное преимущество заключается в том, что допускается проигрыш оного или нескольких событий. Также системы бывают разными. Поэтому перед тем, как делать подобные типы ставок необходимо хорошо разобраться в вопросе, чтобы не допускать ошибок. По сути, система похожа на экспресс. Но в экспрессе необходимо чтобы сыграли все ставки. Если одно событие не сыграет, то вся ставка будет проиграна. В системе таких недостатков нет, но и играть таким образом сложнее.

Ставки на тоталы

Такой тип ставок подразумевает прогноз на количество голов, мячей, шайб и так далее. Это один из излюбленных типов ставок для многих игроков. В таком случае присутствует максимальный азарт. Можно ставить как на тотал больше, так и на меньше. К примеру, если сделать ставку тотал больше 2, то команды должны забить не менее трех голов. Но если забьют ровно два мяча, то будет возврат.

Можно ли на этом зарабатывать

Многие начинающие игроки задаются простым вопросом, а именно можно ли вообще регулярно зарабатывать делая ставки на спорт. Это реально и опыт многих известных игроков это доказывает. Но для того, чтобы регулярно зарабатывать на ставках необходимо правильно к этому относиться. Нужно сохранять хладнокровность и холодный расчет. Это не то место, где нужны эмоции. Так некоторые игроки, проиграв один или два раза начинают панически делать ставки на все попавшиеся события. Часто это приводит к проигрышам и потере средств. Так делать нельзя. Необходимо грамотно планировать свои ставки и ставить хладнокровно.

Как уже было сказано, не стоит делать ставки на любимые команды. Ирок при этом не может здраво и объективно оценить то или иное спортивное событие. Потому можно проиграть все деньги. Лучше посмотреть на игру любимой команды и не делать на событие ставки.

Для того чтобы приумножать свой банк необходимо грамотно распланировать ставки. Опытные игроки рекомендуют ставить не более 10% от банка. То есть если имеется банк размером в сто долларов, то можно сделать десять ставок. Это гарантирует что даже при нескольких проигрышах все равно средства останутся и можно играть дальше.

Бывает и совершенно невероятные случаи. Недавно один игрок в Финляндии смог выиграть более 30 тысяч евро сделал ставку всего на 20 центов. Но такое случается нечасто, потому не нужно сильно на это рассчитывать.

В любом случае новичку нужно помнить о том, что ставки на спорт — это прежде всего просто азарт, увлечение и хобби. При таком подходе и восприятии игроку будет проще контролировать свой банк. Также не стоит ставить все деньги на одно событие. Важно помнить о том, что даже самые сильные команды все равно периодически проигрывают. Также команды, которые забивают много мячей по той или иной причине могут просто засушить игру и не забить ни единого гола. Именно поэтому рекомендуется ставить на каждое событие только часть средств. Это позволит играть правильно, и выигрывать на длительной дистанции.

Стратегии на ставки

Новички, которые только начинают познавать мир ставок часто могут увидеть информацию о тех или иных стратегиях на спорт. На первый взгляд эта тема может показаться сложной, но это не так. Стратегия подразумевает собой набор принципов, которым следует игрок, делая ставки на спорт. При этом необходимо выбрать одну понравившуюся стратегию и следовать ей. Существуют десятки наиболее популярных стратегий, которые доказали свою эффективность. Но при этом необходимо помнить о том, что ни одна стратегия не может гарантировать игроку постоянные победы.

Примером стратегии является принцип ставок на гол в первом тайме. При таком подходе игрок делает ставку на то, что в первом тайме будет забито более одного гола. Но при такой стратегии нужно избегать матчи, в которых играют команды, которые мало забивают.

Верить ли капперам

Капперы — это профессиональные игроки, которые давно делают ставки и могут на этом зарабатывать. Можно найти множество сайтов, на которых такие люди предлагают за деньги те или иные прогнозы на спортивные события. Часто такие советы действительно оказываются выигрышными. Но существует и множество мошенников. Поэтому непременно следует об этом помнить. Для того чтобы не попасться на удочку мошенников лучше избегать вообще такие предложения.

Это же касается и так называемых договорных матчей. Часто можно встретить предложения, в которых предлагается за деньги купить прогноз на договорной матч. Если верить таким людям, то они знают не только исход матча, но и точный счет. Не стоит даже объяснять, что такие прогнозы являются выдуманными. В спорте действительно встречаются случаи, когда команды договариваются между собой. Но это бывает очень редко, поскольку спортивные федерации и организации очень строго наказывают за нечестные поединки. Команду могут не только оштрафовать, но и вообще дисквалифицировать на несколько лет. Также это позор для игроков, которых потом не захотят видеть в других командах. Поэтому не стоит верить таким предложениям и тем более покупать такие прогнозы за деньги.

С чего начинать новичку

Сложнее всего разобраться в мире ставок новичкам. Но это может выглядеть сложным лишь на первый взгляд. Для того чтобы делать ставки правильно и выигрывать необходимо разобраться для начала со всеми основными понятиями. Это касается того что такое ставки вообще, какие они бывают, как правильно определять коэффициенты и так далее.

Главное правило заключается в том, что нужно воспринимать ставки на спорт просто как хобби и увлечение. В таком случае над игроком не будет давления. Можно делать ставки и играть в свое удовольствие при этом выигрывая средства.