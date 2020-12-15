Полицейские расследуют утренний поджог автомобилей в Одессе
О возгорании трех автомобилей во дворе дома на улице Маршала Говорова в Одессе полицейским сообщили специалисты ГСЧС. При пожаре пострадавших не было.
Предварительной причиной пожара эксперты считают поджог.
Следственно-оперативная группа выяснила, что первым от горючей смеси загорелся Lexus, а потом огонь перебросился на две припаркованных рядом иномарки - SsangYong и Lexus.
По данным портала Одессит, на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личности причастных к преступлению.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews