Полицейские расследуют утренний поджог автомобилей в Одессе

О возгорании трех автомобилей во дворе дома на улице Маршала Говорова в Одессе полицейским сообщили специалисты ГСЧС. При пожаре пострадавших не было.

Предварительной причиной пожара эксперты считают поджог.

Следственно-оперативная группа выяснила, что первым от горючей смеси загорелся Lexus, а потом огонь перебросился на две припаркованных рядом иномарки - SsangYong и Lexus.

По данным портала Одессит, на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личности причастных к преступлению.