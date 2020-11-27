Фильмы для идеального вечера вдвоем

Чего не хватает для идеального вечера вдвоем? Конечно же, фильма с романтичным, но в то же время захватывающим сюжетом, чтобы обоим было интересно.

На пятьдесят оттенков темнее

Анастейша Стил, узнав темную сторону своего возлюбленного, миллиардера Кристиана, решается на расставание. Она пытается наладить свою жизнь и двигаться дальше. Но Кристиан не сдается и пытается восстановить отношения, соглашаясь пойти на все условия девушки. И у пары действительно все получается, пока на горизонте не появляется бывшая, буквально одержимая молодым мужчиной. Анастейше предстоит справиться с завистью других женщин, которые, в отличие от нее, не смогли заслужить внимание миллиардера. Вы можете посмотреть фильм https://www.ivi.ru/watch/133353 прямо сейчас.

Любовь вслепую

Жизни светской красавицы Сьюзен можно только позавидовать. Дорогие украшения, знакомства с влиятельными людьми, роскошные апартаменты в самом центре города. Но все меняется, когда мужа Сьюзен, крупного бизнесмена, арестовывают по обвинению в серьезных финансовых махинациях с использованием счетов жены. Теперь Сьюзен предстоят 100 часов общественных работ. Но все не так плохо, ведь здесь она встречает Билла, потерявшего зрение после аварии. Со временем женщина сможет признаться самой себе, что с Биллом ей куда приятнее, чем с собственным мужем.

После

Любовь часто сводит людей, которые на первый взгляд совсем не подходят друг другу. Так случается с Тессой и Хардином, чья встреча буквально разделила жизнь на до и после. Она прилежная студентка из образцовой семьи, а он эгоистичный, ожесточившийся, но притягательный бунтарь с непростым характером. Они живут словно в параллельных вселенных, где вряд ли могли бы даже просто взглянуть друг на друга. Их любовь будет существовать, только если молодые люди смогут преодолеть тот жизненный барьер, что есть между ними.

Царство красоты

Жизнь молодого и преуспевающего архитектора по имени Люк можно назвать идеальной, несмотря на еще не признанный талант. Он удачно женат на красавице и спортсменке Стефани. Семейная пара поселяется за городом в доме дивной красоты, быстро находит друзей и наслаждается своим миром. Но простая поездка на симпозиум в Торонто затягивает Люка в настоящий водоворот. Все из-за встречи с таинственной девушкой по имени Линдсей. Знакомство с ней буквально переворачивает жизнь героя с ног на голову, приводя к совершенно неожиданным последствиям.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.