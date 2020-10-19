ТОП-3 оборудования для зимней рыбалки

Зимняя рыбалка привлекает многих большими возможностями для клева. В отличие от летнего периода времени, вам нет необходимости использовать лодку или катер, чтобы добраться до желаемого места и вернуться домой с более богатым уловом. Но это не значит, что вам не нужно подготавливаться к ловле в зимний период. Наоборот, необходимо уделить особое внимание используемому оборудованию.

Качественный эхолот

В первую очередь необходимо подобрать эхолот в ALLO, который мог бы справляться с нагрузкой при работе в отрицательные температуры. Для этого разработаны специальные эхолоты, предназначенные для эксплуатации в зимний период времени. Вы сможете при первой необходимости опускать эхолот в лунку и создавать актуальную карту водного рельефа.

Для эксплуатации в зимний период рекомендуется использовать проводные модели. В таком случае риск, что вы потеряете прибор подо льдом, снижается к минимуму.

Зимняя оснастка

Перед рыбалкой зимой проверьте оснащение своего рыболовного ящика. Рекомендуется всегда иметь при себе:

несколько укрепленных удочек — некоторые производители специально выпускают «зимние» серии;

прочную леску;

крючки;

грузила;

приманку.

Прикорм подбирайте с учетом особенностей питания рыбы в холодное время года. Чаще всего корма может понадобиться немного больше. Вам необходимо будет не только привлечь, но и удержать внимание добычи, а на это может уйти больше времени, чем в летний период.

Дополнительно рекомендуется собрать перед поездкой несколько вариантов оснастки, так как даже в палатке во время сильного мороза или ветра собирать их будет проблематично.

Необходимые аксессуары

Для обеспечения необходимого комфорта необходимо дополнительное оснащение. Самый важный момент — палатка. Она должна защитить от снега, холода и ветра. Лучше всего устанавливать ее на берегу, вдали от места создания лунок. При необходимости вы сможете выбрать между каркасными, автоматическими и купольными моделями.

Следующий важный аксессуар — бур. Он необходим для создания лунок. Будьте готовы создавать несколько, постепенно расширяя зону поиска. Так вы увеличиваете шансы на удачный улов. Желательно использовать модель, предназначенную для усиленных нагрузок, чтобы не менять несколько моделей в течение зимы.