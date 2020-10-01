Самые частые задаваемые вопросы, когда ищут ортопедический матрас в Днепре? Отвечает на них Barin House

Выбор спального места доставляет столько хлопот пользователям. Это же сколько разных факторов нужно учесть. Естественно многие в таком ассортименте начинают путаться.

А еще возникает огромное количество разных вопросов, на которые бывает сложно найти ответы. Вместе с Barin House попробуем разобраться в самых популярных, чтобы было легче выбрать ортопедический матрас в Днепре.

Какие вопросы чаще всего задают пользователи перед покупкой?

Какой размер основы будет идеальным?

В современном ассортименте представлены односпальные, полуторные или двуспальные варианты. Каждое из этих предложений имеет свои размеры.

Чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, учитывайте такие тонкости:

сколько человек тут будет спать;

какая любимая поза для сна;

насколько сильно ворочаетесь во время отдыха.

Минимум для одного человека должно быть 70 см свободного пространства.

Насколько рационально подбирать одну модель для всех членов семьи?

Многие пользователи подбирают один матрас для себя, детей и даже для родителей. Такой подход совершенно неправильный. При выборе спального места стоит учесть такие факторы:

рост и вес спящего;

возраст;

состояние здоровья.

От этих показателей зависит выбор степени жесткости, высоты матраса, хотя этот список можно еще продолжить.

Какая степень жесткости будет самой оптимальной?

Чтобы подобрать оптимальную жесткость, здесь стоит учитывать те тонкости, которые уже упоминали в предыдущем пункте. А еще не будет лишней консультация доктора. На основе вашего состояния здоровья он посоветует оптимальный вариант.

Какому наполнителю отдать предпочтение?

Если обратили внимание на пружинные предложения, то модели с независимым блоком больше подходят. Они идеальны для длительного использования и на их поверхности не появятся вмятины. Что касается зависимого пружинного блока, это идеальный гостевой вариант. Просто от длительного и постоянного использования на его поверхности появляются вмятины. Поддержка позвоночника значительно ухудшается.

Что касается беспружинных, то они тоже прекрасно подходят для длительного использования. Вот только не забудьте определиться между натуральными и синтетическими вариантами. А еще как часто на матрасе будут спать.

Это были основные вопросы, которые задают чаще всего. Небольшой совет: перед покупкой составьте определенный список требований и ориентируйтесь на него. Так вам будет легче разобраться в ассортименте и выбрать, а Barin House всегда подскажет несколько подходящих вариантов.