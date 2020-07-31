Как правильно пить воду, чтобы похудеть. Сколько нужно пить воды, чтобы похудеть

Уже давно ни для кого не секрет, что именно вода является главным источником всех природных лекарств, способных улучшить здоровье и даже омолодить человека. Но многие, зная о ее неоспоримой пользе для организма, по-прежнему продолжают употреблять другие напитки в течение дня.

Мы все стараемся поддерживать тело в форме, но забываем о потребности сохранять водный баланс. Необходимое количество воды – это еще и очень важное условие для снижения лишнего веса. Сегодня можно просчитать для себя и заказать доставку воды в Одессе по акции, чтобы не обременять себя походами в магазин.

Почему так важно пить воду

Для того чтобы похудеть с помощью воды без риска для собственного здоровья, нужно понимать, что чистая питьевая вода оказывает влияние на скорость обмена веществ. Всего 2 стакана чистой воды с утра способны поднять уровень метаболизма на ¼.

Вода также положительно влияет на процессы желудочно-кишечного тракта, выводя все отходы и токсические вещества из организма, тем самым как бы промывая его изнутри. Она является незаменимым поставщиком кислорода в клетки и наполняет организм живой энергией.

Может ли вода помочь похудеть?

Интересно, что не все знают один неоспоримый факт – если вы занимаетесь профессиональным спортом или регулярными физическими нагрузками, то вода увеличивает количество сжигаемых калорий. И, для того чтобы сбросить лишний вес, необязательно изнурять себя жестокими тренировками до седьмого пота. Достаточно будет поддерживать даже малоактивный образ жизни, но при этом пить больше.

Сколько нужно пить воды, чтобы похудеть

На самом деле, показатели количества очень индивидуальны. Самыми важными факторами будут выступать:

масса тела;

рацион питания;

образ жизни, который вы ведете (активный, сидячая работа и тому подобное).

Главным критерием должно быть ощущение комфорта. Если за сутки употреблять от 1,5 до 3 литров, то организму этого будет вполне достаточно. Но выпивать много воды сразу тоже не следует. Возьмите себе в привычку пить часто и понемногу. Если за месяц вы сможете приучить себя выпивать хотя бы 1 литр (в несколько приемов между приемами еды), а затем постепенно повышать это количество, то организм привыкнет быстрее и легче.

Может ли вода помочь похудеть?

Интересно, что не все знают один неоспоримый факт – если вы занимаетесь профессиональным спортом или регулярными физическими нагрузками, то вода увеличивает количество сжигаемых калорий. И, для того чтобы сбросить лишний вес, необязательно изнурять себя жестокими тренировками до седьмого пота. Достаточно будет поддерживать даже малоактивный образ жизни, но при этом пить больше.

Сколько нужно пить воды, чтобы похудеть

На самом деле, показатели количества очень индивидуальны. Самыми важными факторами будут выступать:

масса тела;

рацион питания;

образ жизни, который вы ведете (активный, сидячая работа и тому подобное).

Главным критерием должно быть ощущение комфорта. Если за сутки употреблять от 1,5 до 3 литров, то организму этого будет вполне достаточно. Но выпивать много воды сразу тоже не следует. Возьмите себе в привычку пить часто и понемногу. Если за месяц вы сможете приучить себя выпивать хотя бы 1 литр (в несколько приемов между приемами еды), а затем постепенно повышать это количество, то организм привыкнет быстрее и легче.

6 основных правил как пить воду для похудения

Достаточно придерживаться всего нескольких рекомендаций по питьевому режиму. Эти правила очень просты, понятны и их легко запомнить:

Начинайте свой день со стакана воды. Важно, чтобы завтрак был после приема жидкости. Это поможет быстрее очистить стенки кишечника. Пейте воду до и после приема пищи. 1 стакан за 15 минут до еды способен подготовить пищеварительную систему и немного снизить аппетит. А после приема пищи лучше пить воду не ранее, чем через 30-50 минут в зависимости от того, мясо это, рыба или каши. Употребление воды должно быть равными и небольшими порциями. Разделите суточное потребление воды на несколько приемов в течение дня. Можно составить себе «дневник воды» в зависимости от своего рабочего графика и образа жизни. Пейте небольшими глотками. И по возможности откажитесь от других напитков (чаи, кофе, сладкие газированные напитки и т.д.). Следите за температурой воды, она должна быть комнатной. Употребление слишком холодной воды может вызвать спазм желудка, а также слабость и сонливость. Используйте структурированную воду. Талая вода оказывает больше положительного эффекта на организм.

При правильном распределении приема воды и питания можно очень легко избавиться от лишнего веса. А поставка воды от Water Club поможет вам в этом.